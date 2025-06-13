Описание

Screw Match: ASMR Blast — это казуальная головоломка-стратегия, где с первого тапа ты тасуешь цветные винты и кладёшь их в подходящие ящики под хрустящий металлический щелчок. Каждые несколько минут перед тобой появляется новый лоток с крепежом, перекрещивающиеся конвейеры и вращающиеся пластины: найди верную последовательность, убери перегородки, уложи детали по цветам — и крышка хлопнет с приятным кликом. Ошибся — уровень перезапустится, заставляя придумать свежую тактику, а мягкое вибро и звук резьбы по металлу добавят каплю расслабляющего ASMR-эффекта.





Дальше сложность растёт: тысячи уровней без повторов, сюжетные мини-игры и ежедневные ивенты проверяют логику и скорость. Спорные моменты спасут молоток для разбивания блоков, дрель-расширитель и магнитный ускоритель, а собранные звёзды открывают новые темы ящиков и фонов. Шутка ли — здесь даже ASMR-эффекты подстраиваются под темп твоих действий, помогая сохранять хладнокровие. Игра работает офлайн; донат ограничен скинами, а активные акции регулярно дарят усилители. Скачай, щёлкай винты и докажи, что идеальный порядок — вопрос пары умных движений