Screw Match: ASMR Blast (Мод, Без рекламы) 1.0.25
Закрути винты, обхитри ловушки и заполни ящик инструментов порядком
Screw Match: ASMR Blast — это казуальная головоломка-стратегия, где с первого тапа ты тасуешь цветные винты и кладёшь их в подходящие ящики под хрустящий металлический щелчок. Каждые несколько минут перед тобой появляется новый лоток с крепежом, перекрещивающиеся конвейеры и вращающиеся пластины: найди верную последовательность, убери перегородки, уложи детали по цветам — и крышка хлопнет с приятным кликом. Ошибся — уровень перезапустится, заставляя придумать свежую тактику, а мягкое вибро и звук резьбы по металлу добавят каплю расслабляющего ASMR-эффекта.
Дальше сложность растёт: тысячи уровней без повторов, сюжетные мини-игры и ежедневные ивенты проверяют логику и скорость. Спорные моменты спасут молоток для разбивания блоков, дрель-расширитель и магнитный ускоритель, а собранные звёзды открывают новые темы ящиков и фонов. Шутка ли — здесь даже ASMR-эффекты подстраиваются под темп твоих действий, помогая сохранять хладнокровие. Игра работает офлайн; донат ограничен скинами, а активные акции регулярно дарят усилители. Скачай, щёлкай винты и докажи, что идеальный порядок — вопрос пары умных движений
Без рекламы
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.