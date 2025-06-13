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Screw Match: ASMR Blast (Мод, Без рекламы)

Screw Match: ASMR Blast (Мод, Без рекламы) 1.0.25

Закрути винты, обхитри ловушки и заполни ящик инструментов порядком
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Версия:
1.0.25
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
AlphaPlay Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 12:30
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 565 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Screw Match: ASMR Blast — это казуальная головоломка-стратегия, где с первого тапа ты тасуешь цветные винты и кладёшь их в подходящие ящики под хрустящий металлический щелчок. Каждые несколько минут перед тобой появляется новый лоток с крепежом, перекрещивающиеся конвейеры и вращающиеся пластины: найди верную последовательность, убери перегородки, уложи детали по цветам — и крышка хлопнет с приятным кликом. Ошибся — уровень перезапустится, заставляя придумать свежую тактику, а мягкое вибро и звук резьбы по металлу добавят каплю расслабляющего ASMR-эффекта.


Дальше сложность растёт: тысячи уровней без повторов, сюжетные мини-игры и ежедневные ивенты проверяют логику и скорость. Спорные моменты спасут молоток для разбивания блоков, дрель-расширитель и магнитный ускоритель, а собранные звёзды открывают новые темы ящиков и фонов. Шутка ли — здесь даже ASMR-эффекты подстраиваются под темп твоих действий, помогая сохранять хладнокровие. Игра работает офлайн; донат ограничен скинами, а активные акции регулярно дарят усилители. Скачай, щёлкай винты и докажи, что идеальный порядок — вопрос пары умных движений


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Screw Match: ASMR Blast (Мод, Без рекламы) v1.0.25 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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