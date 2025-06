Описание

Go to that island: Treasure — это аркадное приключение с элементами платформера, в котором ты играешь за пирата с реактивной пушкой, способной выстрелами подбрасывать тебя в воздух. Используй выстрелы, чтобы прыгать между платформами, избегать смертельных ловушек и продвигаться к сокровищам на далёком острове. Всё держится на твоей меткости, реакции и умении рисковать.





В игре есть соревновательный режим, где ты можешь сразиться с другими игроками за право первым добраться до награды. Каждая карта — новый вызов: плавающие бочки, крутящиеся механизмы, нестабильные платформы. Улучши свою пушку, открой скины и пройди весь путь до титула главного охотника за сокровищами. Прыгай смелее — золото не ждёт!