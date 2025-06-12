Go to that island: Treasure (Мод, Без рекламы) 1.0.0
Прыгай, стреляй и охоться за золотом — пиратские испытания ждут тебя!
Go to that island: Treasure — это аркадное приключение с элементами платформера, в котором ты играешь за пирата с реактивной пушкой, способной выстрелами подбрасывать тебя в воздух. Используй выстрелы, чтобы прыгать между платформами, избегать смертельных ловушек и продвигаться к сокровищам на далёком острове. Всё держится на твоей меткости, реакции и умении рисковать.
В игре есть соревновательный режим, где ты можешь сразиться с другими игроками за право первым добраться до награды. Каждая карта — новый вызов: плавающие бочки, крутящиеся механизмы, нестабильные платформы. Улучши свою пушку, открой скины и пройди весь путь до титула главного охотника за сокровищами. Прыгай смелее — золото не ждёт!
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