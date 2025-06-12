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Go to that island: Treasure (Мод, Без рекламы)

Go to that island: Treasure (Мод, Без рекламы) 1.0.0

Прыгай, стреляй и охоться за золотом — пиратские испытания ждут тебя!
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Hyperstore
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 14:01
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 76 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Go to that island: Treasure — это аркадное приключение с элементами платформера, в котором ты играешь за пирата с реактивной пушкой, способной выстрелами подбрасывать тебя в воздух. Используй выстрелы, чтобы прыгать между платформами, избегать смертельных ловушек и продвигаться к сокровищам на далёком острове. Всё держится на твоей меткости, реакции и умении рисковать.


В игре есть соревновательный режим, где ты можешь сразиться с другими игроками за право первым добраться до награды. Каждая карта — новый вызов: плавающие бочки, крутящиеся механизмы, нестабильные платформы. Улучши свою пушку, открой скины и пройди весь путь до титула главного охотника за сокровищами. Прыгай смелее — золото не ждёт!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Go to that island: Treasure (Мод, Без рекламы) v1.0.0 MOD APK

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Скачать Go to that island: Treasure (Мод, Без рекламы) 76 Мб Ссылка 2 76 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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