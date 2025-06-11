Magicabin: Witchs Adventure (Мод, Без рекламы) 2.51.0
Magicabin: Witch's Adventure - Приключенческая игра, в которую интересно играть и в которой можно исследовать множество интересных вещей, таких как красивый замок, полный людей. Если вам нравится внешний вид таких игр, как The Witcher и Trials Fusion, Magicabin идеально вам подойдет.
Волшебный мир исследования имеет богатую историю и наполнен интересными персонажами, обширными ландшафтами и богатством, которое сегодня редко можно увидеть в играх. Вы найдете волшебную систему принятия решений, которая позволит игрокам создавать пути, отличные от исходного, или вы также можете исследовать мир со своей собственной точки зрения. Desire:фэнтезийная игра, в которой магия сильнее любой технологии, больше любой мифологии или религии и древняя, чем само человечество. Игра, которая оставит незабываемый след в памяти игроков еще долго после того, как они закончат играть в нее!
Без рекламы
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.