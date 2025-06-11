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Magicabin: Witchs Adventure (Мод, Без рекламы)

Magicabin: Witchs Adventure (Мод, Без рекламы) 2.51.0

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Версия:
2.51.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
IVYGAMES
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Вчера, 21:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 405 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 244
Скриншоты
Описание

Magicabin: Witch's Adventure - Приключенческая игра, в которую интересно играть и в которой можно исследовать множество интересных вещей, таких как красивый замок, полный людей. Если вам нравится внешний вид таких игр, как The Witcher и Trials Fusion, Magicabin идеально вам подойдет.


Волшебный мир исследования имеет богатую историю и наполнен интересными персонажами, обширными ландшафтами и богатством, которое сегодня редко можно увидеть в играх. Вы найдете волшебную систему принятия решений, которая позволит игрокам создавать пути, отличные от исходного, или вы также можете исследовать мир со своей собственной точки зрения. Desire:фэнтезийная игра, в которой магия сильнее любой технологии, больше любой мифологии или религии и древняя, чем само человечество. Игра, которая оставит незабываемый след в памяти игроков еще долго после того, как они закончат играть в нее!


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Magicabin: Witchs Adventure (Мод, Без рекламы) v2.51.0 MOD APK

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Скачать Magicabin: Witchs Adventure (Мод, Без рекламы) 405 Мб Ссылка 2 405 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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