Описание

Tower Crash — аркадный разрушитель башен, где ты зажимаешь экран, швыряешь ядро и смотришь, как каждый этаж разлетается во вспышке. Секунда — ещё один блок падает, монеты звенят по кирпичам, счётчик растёт. Каждые пять минут цикл прост: прицелился, бахнул, перешёл выше, пока ствол не перегрелся. Чем выше поднимешься, тем крепче бетон и тем слаще мысль: хватит ли силы пройти крышу? На заднем плане дрожит пиксельный город, будто масса зрителей на арене.





Добытые монеты трать на ускорители взрыва: усиленный заряд, лазерный прицел или бомбовый дождь, который сметает пять ярусов разом. Открывай 25 скинов снарядов, улучшай урон до +300 % и соревнуйся в рейтингах; ежедневные задания удваивают золото, а офлайн-режим копит прибыль, пока телефон в кармане. Башни растут каждый день, появляются стальные подпорки и движущиеся платформы — скачай игру и докажи, что обрушить небоскрёб можно одним пальцем.