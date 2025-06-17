Tower Crash (Мод, Без рекламы) 0.0.3
Подорвись этаж за этажом и собери лавину монет до падения высокой башни
Tower Crash — аркадный разрушитель башен, где ты зажимаешь экран, швыряешь ядро и смотришь, как каждый этаж разлетается во вспышке. Секунда — ещё один блок падает, монеты звенят по кирпичам, счётчик растёт. Каждые пять минут цикл прост: прицелился, бахнул, перешёл выше, пока ствол не перегрелся. Чем выше поднимешься, тем крепче бетон и тем слаще мысль: хватит ли силы пройти крышу? На заднем плане дрожит пиксельный город, будто масса зрителей на арене.
Добытые монеты трать на ускорители взрыва: усиленный заряд, лазерный прицел или бомбовый дождь, который сметает пять ярусов разом. Открывай 25 скинов снарядов, улучшай урон до +300 % и соревнуйся в рейтингах; ежедневные задания удваивают золото, а офлайн-режим копит прибыль, пока телефон в кармане. Башни растут каждый день, появляются стальные подпорки и движущиеся платформы — скачай игру и докажи, что обрушить небоскрёб можно одним пальцем.
Без рекламы
Скачать Tower Crash (Мод, Без рекламы) v0.0.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.