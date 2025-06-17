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Tower Crash (Мод, Без рекламы)

Tower Crash (Мод, Без рекламы) 0.0.3

Подорвись этаж за этажом и собери лавину монет до падения высокой башни
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Версия:
0.0.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Sixcube
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 13:49
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 67 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Tower Crash — аркадный разрушитель башен, где ты зажимаешь экран, швыряешь ядро и смотришь, как каждый этаж разлетается во вспышке. Секунда — ещё один блок падает, монеты звенят по кирпичам, счётчик растёт. Каждые пять минут цикл прост: прицелился, бахнул, перешёл выше, пока ствол не перегрелся. Чем выше поднимешься, тем крепче бетон и тем слаще мысль: хватит ли силы пройти крышу? На заднем плане дрожит пиксельный город, будто масса зрителей на арене.


Добытые монеты трать на ускорители взрыва: усиленный заряд, лазерный прицел или бомбовый дождь, который сметает пять ярусов разом. Открывай 25 скинов снарядов, улучшай урон до +300 % и соревнуйся в рейтингах; ежедневные задания удваивают золото, а офлайн-режим копит прибыль, пока телефон в кармане. Башни растут каждый день, появляются стальные подпорки и движущиеся платформы — скачай игру и докажи, что обрушить небоскрёб можно одним пальцем.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Tower Crash (Мод, Без рекламы) v0.0.3 MOD APK

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Скачать Tower Crash (Мод, Без рекламы) 67 Мб Ссылка 2 67 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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