Описание

Merge And Serve - Это казуальный тайкун, где ты начинаешь с маленькой закусочной, а потом превращаешь её в сеть ресторанов по всему миру. Каждые 5 минут ты объединяешь кухонные станции, апгрейдишь оборудование и нанимаешь поваров, чтобы быстрее обслуживать клиентов. За каждый выполненный заказ ты получаешь прибыль, которую можно вложить в рост бизнеса и открытие новых стран.





В Merge And Serve сочетаются механика объединения объектов, простое управление и плавная ресторанная прокачка. Улучши гриль — получи новые блюда. Прокачай повара — готовь быстрее. Игра позволяет развивать ресторан в разных странах, меняя кухни, стили и уровень сложности. Работает офлайн, не требует спешки — идеально для тех, кто любит спокойное развитие и прогресс. Запускай игру, строй сеть — и стань владельцем мирового фастфуда.