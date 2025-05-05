Merge And Serve (Мод Меню) 0.1
Объединяй, готовь и строй свою ресторанную империю
Merge And Serve - Это казуальный тайкун, где ты начинаешь с маленькой закусочной, а потом превращаешь её в сеть ресторанов по всему миру. Каждые 5 минут ты объединяешь кухонные станции, апгрейдишь оборудование и нанимаешь поваров, чтобы быстрее обслуживать клиентов. За каждый выполненный заказ ты получаешь прибыль, которую можно вложить в рост бизнеса и открытие новых стран.
В Merge And Serve сочетаются механика объединения объектов, простое управление и плавная ресторанная прокачка. Улучши гриль — получи новые блюда. Прокачай повара — готовь быстрее. Игра позволяет развивать ресторан в разных странах, меняя кухни, стили и уровень сложности. Работает офлайн, не требует спешки — идеально для тех, кто любит спокойное развитие и прогресс. Запускай игру, строй сеть — и стань владельцем мирового фастфуда.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.