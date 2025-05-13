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Stick Pirates - Brawl 3v3 (Мод Меню)

Stick Pirates - Brawl 3v3 (Мод Меню) 5.6

Врывайся в бой 3 на 3 и сокруши врагов из теней
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Версия:
5.6
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Mana Games Studio
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 16:05
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 192 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Stickman Pirates – Brawl 3v3 — это взрывной файтинг с участием стикменов, где каждые 5 минут ты вступаешь в ожесточённые бои, защищаешь супердраконов и уничтожаешь монстров из разных миров. Враги не дают спуску: теневые зомби, ледяные воины, чудовища и боссы наваливаются волнами. Всё решают рефлексы, тактика и верный выбор бойца. Успел — победил. Зазевался — проиграл.


В Stickman Pirates – Brawl 3v3 сочетаются командные бои, прокачка героев и быстрый темп сражений. Собери тройку мощных стикменов, прокачай навыки, открой особые приёмы и сразись в PvE или PvP-режимах. Каждый персонаж имеет уникальные способности, а режимы варьируются от аркадных боёв до суровых финальных битв. Игра доступна на Google Play, работает офлайн и идеально подойдёт для любителей экшена без остановок. Готов вступить в бой? Тогда собери команду и покажи, кто здесь легенда.


Информация о модах

1. Увеличено количество золота

2. Увеличено количество алмазов

3. Меню модов

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Stick Pirates - Brawl 3v3 (Мод Меню) v5.6 MOD APK

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Скачать Stick Pirates - Brawl 3v3 (Мод Меню) 192 Мб Ссылка 2 192 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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