Описание

Stickman Pirates – Brawl 3v3 — это взрывной файтинг с участием стикменов, где каждые 5 минут ты вступаешь в ожесточённые бои, защищаешь супердраконов и уничтожаешь монстров из разных миров. Враги не дают спуску: теневые зомби, ледяные воины, чудовища и боссы наваливаются волнами. Всё решают рефлексы, тактика и верный выбор бойца. Успел — победил. Зазевался — проиграл.





В Stickman Pirates – Brawl 3v3 сочетаются командные бои, прокачка героев и быстрый темп сражений. Собери тройку мощных стикменов, прокачай навыки, открой особые приёмы и сразись в PvE или PvP-режимах. Каждый персонаж имеет уникальные способности, а режимы варьируются от аркадных боёв до суровых финальных битв. Игра доступна на Google Play, работает офлайн и идеально подойдёт для любителей экшена без остановок. Готов вступить в бой? Тогда собери команду и покажи, кто здесь легенда.