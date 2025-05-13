Stick Pirates - Brawl 3v3 (Мод Меню) 5.6
Врывайся в бой 3 на 3 и сокруши врагов из теней
Stickman Pirates – Brawl 3v3 — это взрывной файтинг с участием стикменов, где каждые 5 минут ты вступаешь в ожесточённые бои, защищаешь супердраконов и уничтожаешь монстров из разных миров. Враги не дают спуску: теневые зомби, ледяные воины, чудовища и боссы наваливаются волнами. Всё решают рефлексы, тактика и верный выбор бойца. Успел — победил. Зазевался — проиграл.
В Stickman Pirates – Brawl 3v3 сочетаются командные бои, прокачка героев и быстрый темп сражений. Собери тройку мощных стикменов, прокачай навыки, открой особые приёмы и сразись в PvE или PvP-режимах. Каждый персонаж имеет уникальные способности, а режимы варьируются от аркадных боёв до суровых финальных битв. Игра доступна на Google Play, работает офлайн и идеально подойдёт для любителей экшена без остановок. Готов вступить в бой? Тогда собери команду и покажи, кто здесь легенда.
1. Увеличено количество золота
2. Увеличено количество алмазов
3. Меню модов
Скачать Stick Pirates - Brawl 3v3 (Мод Меню) v5.6 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.