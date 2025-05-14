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ASMR Magic Makeover – Spa Fun (Мод, Без рекламы)

ASMR Magic Makeover – Spa Fun (Мод, Без рекламы) 1.0.9

Преображай клиентов с нуля и расслабляйся под звуки ASMR-ухода
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Версия:
1.0.9
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Fun World Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 13:13
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

ASMR Magic Makeover – Spa Fun — это симпатичный бьюти‑симулятор с элементами спа и визуального ASMR, в котором ты берёшь на себя роль мастера волшебных преображений. Каждые 5 минут ты приводишь в порядок новых клиентов: от масок и чистки лица до укладки волос и макияжа. Всё сопровождается плавной анимацией и звуками, вызывающими удовлетворение.


Тебя ждут дюжины процедур, инструментов и косметических средств, а также нестандартные ситуации: заклинания для волос, превращения, неожиданные "до и после". Игра рассчитана на расслабление, но в то же время предлагает простор для креатива. Разблокируй новых клиентов, улучшай навыки и получай удовольствие от красоты — в любое время, даже офлайн.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать ASMR Magic Makeover – Spa Fun (Мод, Без рекламы) v1.0.9 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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