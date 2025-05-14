ASMR Magic Makeover – Spa Fun (Мод, Без рекламы) 1.0.9
Преображай клиентов с нуля и расслабляйся под звуки ASMR-ухода
ASMR Magic Makeover – Spa Fun — это симпатичный бьюти‑симулятор с элементами спа и визуального ASMR, в котором ты берёшь на себя роль мастера волшебных преображений. Каждые 5 минут ты приводишь в порядок новых клиентов: от масок и чистки лица до укладки волос и макияжа. Всё сопровождается плавной анимацией и звуками, вызывающими удовлетворение.
Тебя ждут дюжины процедур, инструментов и косметических средств, а также нестандартные ситуации: заклинания для волос, превращения, неожиданные "до и после". Игра рассчитана на расслабление, но в то же время предлагает простор для креатива. Разблокируй новых клиентов, улучшай навыки и получай удовольствие от красоты — в любое время, даже офлайн.
Без рекламы
Скачать ASMR Magic Makeover – Spa Fun (Мод, Без рекламы) v1.0.9 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.