Описание

ASMR Magic Makeover – Spa Fun — это симпатичный бьюти‑симулятор с элементами спа и визуального ASMR, в котором ты берёшь на себя роль мастера волшебных преображений. Каждые 5 минут ты приводишь в порядок новых клиентов: от масок и чистки лица до укладки волос и макияжа. Всё сопровождается плавной анимацией и звуками, вызывающими удовлетворение.





Тебя ждут дюжины процедур, инструментов и косметических средств, а также нестандартные ситуации: заклинания для волос, превращения, неожиданные "до и после". Игра рассчитана на расслабление, но в то же время предлагает простор для креатива. Разблокируй новых клиентов, улучшай навыки и получай удовольствие от красоты — в любое время, даже офлайн.