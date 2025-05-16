Horror Obby Run: RPO Escape (Мод, Без рекламы) 0.1.12
Паркур, ловушки и охрана — сбегай из тюрьмы, где даже стены следят
Horror Obby Run: RPO Escape — это хоррор-платформер с элементами паркура, где ты играешь за RPO — механического гуманоидa, пытающегося сбежать из высокотехнологичной тюрьмы. Каждые пять минут ты проскальзываешь по лабиринтам, освещаешь путь фонариком и уклоняешься от охранных дронов. Атмосфера — давящая, а шаг в сторону может стоить перезапуска.
Готовься к гонке на время, где тебе придётся прыгать, карабкаться, выбирать маршруты и думать на ходу. Постепенно уровни становятся всё изощрённее, охрана — умнее, а страх — ближе. Сможешь ли ты вырваться, когда всё работает против тебя? Проверь, достаточно ли у тебя рефлексов, чтобы преодолеть эту машину страха и выбраться на свободу.
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