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Horror Obby Run: RPO Escape (Мод, Без рекламы)

Horror Obby Run: RPO Escape (Мод, Без рекламы) 0.1.12

Паркур, ловушки и охрана — сбегай из тюрьмы, где даже стены следят
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Версия:
0.1.12
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Getsmart LLC
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 14:44
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 233 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Horror Obby Run: RPO Escape — это хоррор-платформер с элементами паркура, где ты играешь за RPO — механического гуманоидa, пытающегося сбежать из высокотехнологичной тюрьмы. Каждые пять минут ты проскальзываешь по лабиринтам, освещаешь путь фонариком и уклоняешься от охранных дронов. Атмосфера — давящая, а шаг в сторону может стоить перезапуска.


Готовься к гонке на время, где тебе придётся прыгать, карабкаться, выбирать маршруты и думать на ходу. Постепенно уровни становятся всё изощрённее, охрана — умнее, а страх — ближе. Сможешь ли ты вырваться, когда всё работает против тебя? Проверь, достаточно ли у тебя рефлексов, чтобы преодолеть эту машину страха и выбраться на свободу.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Horror Obby Run: RPO Escape (Мод, Без рекламы) v0.1.12 MOD APK

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Скачать Horror Obby Run: RPO Escape (Мод, Без рекламы) 233 Мб Ссылка 2 233 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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