Описание

Hantu Tung Tung Tung Sahur 3D — это необычный хоррор с элементами сна и иронии, вдохновлённый вирусным фольклором. Ты играешь за героя, который пропустил сахур — и теперь в ловушке жуткого сна. Каждые пять минут — это поиск выхода, попытка уклониться от пугающей фигуры "Тунг-Тунг", нависающей из темноты, и бегство от аномалии, что охотится за тобой из-за твоей лени.





В этом сне всё напоминает кошмар: искажённые звуки, пустые улицы, неожиданные скримеры, и всё это под звуки "тунг-тунг-тунг", что не дают покоя. Атмосфера нагнетается, а чувство вины за проспанный сахур превращается в настоящую игру на выживание. Hantu Tung Tung Tung Sahur 3D — это пугающе-смешная пародия на реальность, где религиозные привычки встречаются с игровыми страхами. Успеешь ли проснуться до фаджра — или останешься в ловушке?