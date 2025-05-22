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Hantu Tung Tung Tung Sahur 3D (Мод, Без рекламы)

Hantu Tung Tung Tung Sahur 3D (Мод, Без рекламы) 17

Комичный хоррор о сахуре, будильниках и призрачной аномалии в мире снов
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Версия:
17
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
LemauDev
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 16:10
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Hantu Tung Tung Tung Sahur 3D — это необычный хоррор с элементами сна и иронии, вдохновлённый вирусным фольклором. Ты играешь за героя, который пропустил сахур — и теперь в ловушке жуткого сна. Каждые пять минут — это поиск выхода, попытка уклониться от пугающей фигуры "Тунг-Тунг", нависающей из темноты, и бегство от аномалии, что охотится за тобой из-за твоей лени.


В этом сне всё напоминает кошмар: искажённые звуки, пустые улицы, неожиданные скримеры, и всё это под звуки "тунг-тунг-тунг", что не дают покоя. Атмосфера нагнетается, а чувство вины за проспанный сахур превращается в настоящую игру на выживание. Hantu Tung Tung Tung Sahur 3D — это пугающе-смешная пародия на реальность, где религиозные привычки встречаются с игровыми страхами. Успеешь ли проснуться до фаджра — или останешься в ловушке?


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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Hantu Tung Tung Tung Sahur 3D (Мод, Без рекламы) v17 MOD APK

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Скачать Hantu Tung Tung Tung Sahur 3D (Мод, Без рекламы) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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