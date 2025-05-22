Hantu Tung Tung Tung Sahur 3D (Мод, Без рекламы) 17
Комичный хоррор о сахуре, будильниках и призрачной аномалии в мире снов
Hantu Tung Tung Tung Sahur 3D — это необычный хоррор с элементами сна и иронии, вдохновлённый вирусным фольклором. Ты играешь за героя, который пропустил сахур — и теперь в ловушке жуткого сна. Каждые пять минут — это поиск выхода, попытка уклониться от пугающей фигуры "Тунг-Тунг", нависающей из темноты, и бегство от аномалии, что охотится за тобой из-за твоей лени.
В этом сне всё напоминает кошмар: искажённые звуки, пустые улицы, неожиданные скримеры, и всё это под звуки "тунг-тунг-тунг", что не дают покоя. Атмосфера нагнетается, а чувство вины за проспанный сахур превращается в настоящую игру на выживание. Hantu Tung Tung Tung Sahur 3D — это пугающе-смешная пародия на реальность, где религиозные привычки встречаются с игровыми страхами. Успеешь ли проснуться до фаджра — или останешься в ловушке?
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.