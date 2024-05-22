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Slime Weapon Master (Мод, Бесплатные покупки)

Slime Weapon Master (Мод, Бесплатные покупки) 1.3.5.0

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Inventgene game
Версия:
1.3.5.0
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
id приложения:
com.slime.weapon.master
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 050

Slime Weapon Master - это увлекательное погружение в мир производства оружия с милыми слизняками в роли основных рабочих. Эта казуальная игра предлагает игрокам комбинировать различные материалы и рецепты, чтобы создать самое мощное и уникальное оружие в фэнтезийной вселенной.


В начале игры у вас будет всего лишь небольшая мастерская, где слизняки-ремесленники создают простые мечи и щиты. Но по мере прохождения уровней и заработка золота вы сможете расширить свою империю, добавив новые линии производства, а также привлекая более квалифицированных слизняков. Каждый слизень обладает своими уникальными навыками и способностями, которые можно улучшить и развить. Например, некоторые слизни могут добавлять магические свойства к вашему оружию, в то время как другие специализируются на создании тяжелых доспехов.


С каждым новым заказом и уровнем сложности, игроки столкнутся с новыми вызовами и головоломками. Нужно будет определиться, какое оружие производить в первую очередь, как распределять ресурсы и как наилучшим образом использовать умения своих слизней, чтобы максимизировать прибыль.


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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Slime Weapon Master (Мод, Бесплатные покупки) 1.3.5.0 взлом

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60 Мб
Ссылка 2
60 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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