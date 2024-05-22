Slime Weapon Master - это увлекательное погружение в мир производства оружия с милыми слизняками в роли основных рабочих. Эта казуальная игра предлагает игрокам комбинировать различные материалы и рецепты, чтобы создать самое мощное и уникальное оружие в фэнтезийной вселенной.





В начале игры у вас будет всего лишь небольшая мастерская, где слизняки-ремесленники создают простые мечи и щиты. Но по мере прохождения уровней и заработка золота вы сможете расширить свою империю, добавив новые линии производства, а также привлекая более квалифицированных слизняков. Каждый слизень обладает своими уникальными навыками и способностями, которые можно улучшить и развить. Например, некоторые слизни могут добавлять магические свойства к вашему оружию, в то время как другие специализируются на создании тяжелых доспехов.





С каждым новым заказом и уровнем сложности, игроки столкнутся с новыми вызовами и головоломками. Нужно будет определиться, какое оружие производить в первую очередь, как распределять ресурсы и как наилучшим образом использовать умения своих слизней, чтобы максимизировать прибыль.