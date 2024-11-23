Описание

Starbrew Cafe не просто еще одно кафе в городе, это место, где каждый элемент имеет особую историю. Под руководством дружелюбной и загадочной Старле вы узнаете искусство волшебства кафе, где каждый напиток и блюдо пропитаны магией и любовью.





Окунитесь в атмосферу уюта и магии, где каждый клиент приносит свою уникальную историю и просит не просто капучино или пирог, а особенное волшебное лакомство, способное решить их проблемы или принести радость.





По мере прохождения игры ваше кафе будет расти и развиваться. Вам предстоит решать головоломки, совершенствовать рецепты и улучшать интерьер, чтобы привлечь все больше и больше клиентов. А между заказами вы сможете насладиться трогательной и увлекательной историей о дружбе, любви и волшебстве.