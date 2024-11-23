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Starbrew Cafe: Mystical Merge (Мод меню)

Starbrew Cafe: Mystical Merge (Мод меню) 1.31.0

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Версия:
1.31.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Extra Dimension Games Inc.
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
309
Скриншоты
Описание

Starbrew Cafe не просто еще одно кафе в городе, это место, где каждый элемент имеет особую историю. Под руководством дружелюбной и загадочной Старле вы узнаете искусство волшебства кафе, где каждый напиток и блюдо пропитаны магией и любовью.


Окунитесь в атмосферу уюта и магии, где каждый клиент приносит свою уникальную историю и просит не просто капучино или пирог, а особенное волшебное лакомство, способное решить их проблемы или принести радость.


По мере прохождения игры ваше кафе будет расти и развиваться. Вам предстоит решать головоломки, совершенствовать рецепты и улучшать интерьер, чтобы привлечь все больше и больше клиентов. А между заказами вы сможете насладиться трогательной и увлекательной историей о дружбе, любви и волшебстве.


Информация о модах
  • Меню
  • Энергия всегда увеличивается
  • Алмаз Всегда Увеличивать
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Starbrew Cafe: Mystical Merge (Мод меню) v1.31.0 MOD APK

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Скачать Starbrew Cafe: Mystical Merge (Мод меню) 135 Мб Ссылка 2 135 Мб

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