Тысячи пользователей любят Coffee Stack за то, что он дает возможность насладиться чашечкой кофе и завтраком в одной игре. Наслаждайтесь часами веселья, готовя и выпивая свой любимый кофе самостоятельно. Вы хотите провести некоторое время утром, играя с друзьями? Мы понимаем это чувство, поэтому разработали Coffee Stack! Просто садитесь и получайте удовольствие, используя наши простые правила.





Coffee Stack — захватывающая игра, в которой вы будете намазывать свой кофе ароматизаторами, раскладывая их по чашкам, как если бы вы были в любимой кофейне. Coffee Stack — это быстрый и простой старт для многих творческих людей. С удивительными новыми лицами каждый день Coffee Stack никогда не надоедает. На самом деле, даже самые соленые пьющие получают удовольствие от кофеина!