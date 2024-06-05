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Jewel Water World (Мод, Автоматическая победа)

Jewel Water World (Мод, Автоматическая победа) 1.35.1

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3
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
V2R
Версия:
1.35.1
Категория:
Без интернета / На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 75 Мб
id приложения:
com.v2r.waterworld.google
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 577

Jewel Water World - это отличный способ расслабиться и провести время в увлекательной игре-головоломке жанра match-3. Она предоставляет игрокам возможность погрузиться в мир океанских приключений и исследовать множество захватывающих секретов.


Геймплей этой игры довольно простой и в то же время увлекательный. Вам нужно соединять драгоценные камни одного цвета в ряд, чтобы они исчезли и приносили вам очки. Чем больше комбинаций вы создаете, тем больше очков вы зарабатываете. Это может быть весьма увлекательным и удовлетворяющим процессом.


Jewel Water World также предлагает красочную и красивую графику, которая погружает вас в океанский мир и создает атмосферу релаксации. Игра подходит для игроков всех возрастов и уровней навыков, и она может стать отличным способом провести свободное время и улучшить свои навыки в решении головоломок.


Скриншоты

Информация о модах

Автоматическая победа

Скачать Jewel Water World (Мод, Автоматическая победа) 1.35.1 взлом

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Скачать Jewel Water World (Мод, Автоматическая победа)
75 Мб
Ссылка 2
75 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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