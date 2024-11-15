Описание

Cooking Rage - кулинарные игры - Представьте мир, где кухни разных стран – это станции на вашем путешествии, а каждое блюдо – это новое приключение. "Гнев Повара" не просто игра, это ваш билет в кулинарное путешествие по всему миру.





Каждая локация в игре представляет собой новую культуру, новые ингредиенты и уникальные кулинарные традиции. От американских стейков до французских макарон, от японского суши до индийских карри – покорите сердца гурманов со всего мира, демонстрируя свое мастерство и креатив. Но не думайте, что это будет просто! Как и настоящий шеф-повар, вам предстоит столкнуться с различными препятствиями: от выбора правильных ингредиентов до управления временем при приготовлении блюд. Будет ли ваш ресторан самым популярным в городе? Все зависит от ваших навыков и стратегии.





Также в игре представлены различные режимы, включая соревнования с другими игроками, специальные задания и даже исторические миссии, где вы сможете приготовить блюда, которые покорили мир десятилетиями назад.