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Cooking Rage - кулинарные игры (Мод Меню)

Cooking Rage - кулинарные игры (Мод Меню) 0.0.64

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Версия:
0.0.64
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Tremex Games
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 290
Скриншоты
Описание

Cooking Rage - кулинарные игры - Представьте мир, где кухни разных стран – это станции на вашем путешествии, а каждое блюдо – это новое приключение. "Гнев Повара" не просто игра, это ваш билет в кулинарное путешествие по всему миру.


Каждая локация в игре представляет собой новую культуру, новые ингредиенты и уникальные кулинарные традиции. От американских стейков до французских макарон, от японского суши до индийских карри – покорите сердца гурманов со всего мира, демонстрируя свое мастерство и креатив. Но не думайте, что это будет просто! Как и настоящий шеф-повар, вам предстоит столкнуться с различными препятствиями: от выбора правильных ингредиентов до управления временем при приготовлении блюд. Будет ли ваш ресторан самым популярным в городе? Все зависит от ваших навыков и стратегии.


Также в игре представлены различные режимы, включая соревнования с другими игроками, специальные задания и даже исторические миссии, где вы сможете приготовить блюда, которые покорили мир десятилетиями назад.


Информация о модах
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 Теги темы: оригинал

Скачать Cooking Rage - кулинарные игры (Мод Меню) v0.0.64 MOD APK

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Скачать Cooking Rage - кулинарные игры (Мод Меню) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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