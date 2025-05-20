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Gacha Life 2 (Много бриллиантов)

Gacha Life 2 (Много бриллиантов) 0.95

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Версия:
0.95
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Lunime
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 16:44
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 96 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
482
Скриншоты
Описание

Gacha Life 2 - это захватывающее продолжение популярной игры, которая предоставляет вам возможность воплотить свою креативность в мире аниме. В этой игре вы можете создавать уникальных персонажей и разрабатывать интересные истории, которые можно поделиться с сообществом в Интернете. Одним из важных аспектов Gacha Life 2 является огромное разнообразие доступной одежды, причесок и других предметов для персонажей. С тысячами элементов гардероба, включая различные наряды, рубашки и прически, у вас есть бесконечные возможности для создания уникальных обликов своих персонажей.


Кроме того, в игре есть даже оружие, что добавляет элемент воинственности к вашим персонажам, если вы этого желаете. С 300 доступными слотами для персонажей вы можете создавать целые армии персонажей с разными стилями и характерами. Игра также предоставляет широкие возможности для настройки внешнего вида персонажей, включая цвета глаз, волос, губ и многое другое. Вы можете даже поворачивать шляпы персонажей под разными углами, что демонстрирует внимание к деталям и ваши безграничные творческие возможности. Gacha Life 2 - это источник бесконечного вдохновения и развлечения для всех, кто любит создавать уникальных персонажей и рассказывать интересные истории.




Информация о модах

Неограниченное количество бриллиантов

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 Теги темы: Много бриллиантов

Скачать Gacha Life 2 (Много бриллиантов) v0.95 MOD APK

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Скачать Gacha Life 2 (Много бриллиантов) 96 Мб Ссылка 2 96 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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