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KungFu Academy (Мод Меню)

KungFu Academy (Мод Меню) 3.0.6

Построй академию кунг-фу и вырасти учеников до мастеров боевых искусств
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Версия:
3.0.6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Solid Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 17:37
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 162 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Ты начинаешь в пустом зале с парой матов и большим желанием доказать, что умеешь строить бойцов. В KungFu Academy ты подписываешь новичков, распределяешь их по станциям, следишь за точностью ударов и своевременно перетягиваешь бинты. Каждые пять минут ученики завершают цикл: шпагат, мешок, спарринг — приносят опыт и монеты, а ты решаешь, что улучшить: скорость ног или прочность блока. Экран постоянно оживает от клятв, криков «ки-я!» и уровней, летящих вверх.


Дальше открываются возможности: нанимай сенсеев разных школ, строй зал медитации, сад камней и даже уличную арену. Углублённые тренировки повышают шансы ученика в еженедельном турнире, а постройка кампуса добавляет пассивный доход, пока игра свернута. Соревнуйся с онлайн-академиями, собирай редкие пояса, получай спонсорские контракты. Проверь, как высоко поднимутся твои ученики, если задать правильный ритм и не жалеть пота.


Информация о модах

1. Увеличение добычи золота

2. Меню модов


Примечание:

Пожалуйста, посмотрите видеоурок для получения дополнительной информации. Вам нужно будет скопировать тот, который я сделал в меню мода, чтобы он заработал.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать KungFu Academy (Мод Меню) v3.0.6 MOD APK

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Скачать KungFu Academy (Мод Меню) 162 Мб Ссылка 2 162 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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