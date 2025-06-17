Описание

Ты начинаешь в пустом зале с парой матов и большим желанием доказать, что умеешь строить бойцов. В KungFu Academy ты подписываешь новичков, распределяешь их по станциям, следишь за точностью ударов и своевременно перетягиваешь бинты. Каждые пять минут ученики завершают цикл: шпагат, мешок, спарринг — приносят опыт и монеты, а ты решаешь, что улучшить: скорость ног или прочность блока. Экран постоянно оживает от клятв, криков «ки-я!» и уровней, летящих вверх.





Дальше открываются возможности: нанимай сенсеев разных школ, строй зал медитации, сад камней и даже уличную арену. Углублённые тренировки повышают шансы ученика в еженедельном турнире, а постройка кампуса добавляет пассивный доход, пока игра свернута. Соревнуйся с онлайн-академиями, собирай редкие пояса, получай спонсорские контракты. Проверь, как высоко поднимутся твои ученики, если задать правильный ритм и не жалеть пота.