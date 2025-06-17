KungFu Academy (Мод Меню) 3.0.6
Построй академию кунг-фу и вырасти учеников до мастеров боевых искусств
Ты начинаешь в пустом зале с парой матов и большим желанием доказать, что умеешь строить бойцов. В KungFu Academy ты подписываешь новичков, распределяешь их по станциям, следишь за точностью ударов и своевременно перетягиваешь бинты. Каждые пять минут ученики завершают цикл: шпагат, мешок, спарринг — приносят опыт и монеты, а ты решаешь, что улучшить: скорость ног или прочность блока. Экран постоянно оживает от клятв, криков «ки-я!» и уровней, летящих вверх.
Дальше открываются возможности: нанимай сенсеев разных школ, строй зал медитации, сад камней и даже уличную арену. Углублённые тренировки повышают шансы ученика в еженедельном турнире, а постройка кампуса добавляет пассивный доход, пока игра свернута. Соревнуйся с онлайн-академиями, собирай редкие пояса, получай спонсорские контракты. Проверь, как высоко поднимутся твои ученики, если задать правильный ритм и не жалеть пота.
1. Увеличение добычи золота
2. Меню модов
Примечание:
Пожалуйста, посмотрите видеоурок для получения дополнительной информации. Вам нужно будет скопировать тот, который я сделал в меню мода, чтобы он заработал.
Скачать KungFu Academy (Мод Меню) v3.0.6 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.