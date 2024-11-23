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Superheroes Idle RPG League (Мод, Режим бога)

Superheroes Idle RPG League (Мод, Режим бога) 0.6.0

Соберите команду супергероев и спасите мир
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Версия:
0.6.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Midnite Srl
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 199 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
98
Скриншоты
Описание

Superheroes Idle RPG приглашает вас в динамичную ролевую игру, где вы создадите непобедимую команду, чтобы остановить злого Доктора Жестокого. Разблокируйте героев через систему гача, изучайте их уникальные навыки и раскрывайте их предыстории, добавляющие глубину вашему игровому опыту.


Участвуйте в стратегических битвах, адаптируйте свою команду под каждого врага и проходите сложные уровни, доказывая своё мастерство. Благодаря Idle-геймплею ваши герои продолжают сражаться и развиваться, даже когда вы не в игре, обеспечивая постоянный прогресс.


Общайтесь с другими игроками, поднимайтесь в таблице лидеров и зарабатывайте ценные награды. Superheroes Idle RPG — это игра, где тактика, стратегия и сила героев приведут вас к триумфу. Готовы ли вы спасти мир и стать настоящим супергероем? Начните своё приключение уже сегодня!


Информация о модах

1. Режим Бога

2. Высокий урон

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 Теги темы: Режим бога

Скачать Superheroes Idle RPG League (Мод, Режим бога) v0.6.0 MOD APK

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Скачать Superheroes Idle RPG League (Мод, Режим бога) 199 Мб Ссылка 2 199 Мб

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