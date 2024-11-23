Описание

Superheroes Idle RPG приглашает вас в динамичную ролевую игру, где вы создадите непобедимую команду, чтобы остановить злого Доктора Жестокого. Разблокируйте героев через систему гача, изучайте их уникальные навыки и раскрывайте их предыстории, добавляющие глубину вашему игровому опыту.





Участвуйте в стратегических битвах, адаптируйте свою команду под каждого врага и проходите сложные уровни, доказывая своё мастерство. Благодаря Idle-геймплею ваши герои продолжают сражаться и развиваться, даже когда вы не в игре, обеспечивая постоянный прогресс.





Общайтесь с другими игроками, поднимайтесь в таблице лидеров и зарабатывайте ценные награды. Superheroes Idle RPG — это игра, где тактика, стратегия и сила героев приведут вас к триумфу. Готовы ли вы спасти мир и стать настоящим супергероем? Начните своё приключение уже сегодня!