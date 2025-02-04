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Monmusu Girls: Autobattler (Мод Меню)

Monmusu Girls: Autobattler (Мод Меню) 1

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Версия:
1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
INUTAN
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 468 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22
Скриншоты
Описание

MONMUSU GIRLS: Веди команду через приключения и битвы. В хаотичном мире экономического упадка вы становитесь лидером компании по гибкому трудоустройству, набирая и обучая уникальных девушек-монстров, чтобы противостоять проклятию павших валькирий. MONMUSU GIRLS: AUTOBATTLER сочетает стратегию, увлекательный сюжет и авто-сражения, создавая игру, в которой каждый ход — это шаг к победе.


Откройте для себя команду волшебных существ: от огненных драконов до изящных эльфийских духов, каждая девушка-монстр обладает уникальными навыками, способными изменить ход битвы. Планируйте свою стратегию, усиливайте персонажей и наслаждайтесь автоматическими боями, где каждая комбинация имеет значение. Погрузитесь в мир приключений, где ваши решения определяют успех команды.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

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 Теги темы: Мод меню

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