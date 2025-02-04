Описание

MONMUSU GIRLS: Веди команду через приключения и битвы. В хаотичном мире экономического упадка вы становитесь лидером компании по гибкому трудоустройству, набирая и обучая уникальных девушек-монстров, чтобы противостоять проклятию павших валькирий. MONMUSU GIRLS: AUTOBATTLER сочетает стратегию, увлекательный сюжет и авто-сражения, создавая игру, в которой каждый ход — это шаг к победе.





Откройте для себя команду волшебных существ: от огненных драконов до изящных эльфийских духов, каждая девушка-монстр обладает уникальными навыками, способными изменить ход битвы. Планируйте свою стратегию, усиливайте персонажей и наслаждайтесь автоматическими боями, где каждая комбинация имеет значение. Погрузитесь в мир приключений, где ваши решения определяют успех команды.