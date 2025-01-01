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Mini Monsters: CCG Карточки (Мод Меню)

Mini Monsters: CCG Карточки (Мод Меню) 1.3.1

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Версия:
1.3.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Homa
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
344
Скриншоты
Описание

Mini Monsters — это захватывающая карточная игра, где вас ждут стратегические сражения и создание колод, наполненных всевозможными монстрами. Каждый игровой процесс приносит новые эмоции, расслабление и волнение, что делает Mini Monsters отличной игрой для тех, кто ищет уникальный опыт и ежедневные дозы адреналина и веселья.


Игра предлагает разнообразие возможностей для сбора, охоты и поиска монстров, что позволяет создавать мощные колоды и разрабатывать стратегии на протяжении всей игры. Mini Monsters постоянно совершенствует ваши навыки и открывает новые эмоции в каждом сражении, делая победу не только возможной, но и зрелищной. С каждым матчем вы будете испытывать всё больше увлекательных моментов, погружаясь в мир, где каждая игра становится всё более захватывающей.


Информация о модах

1. Меню модов

2. Бесплатные покупки в приложении

3. Неограниченная валюта (валюта никогда не уменьшается).

4. Никакой рекламы

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Mini Monsters: CCG Карточки (Мод Меню) v1.3.1 MOD APK

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Скачать Mini Monsters: CCG Карточки (Мод Меню) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Mini Monsters: CCG Карточки (Мод Меню)


Комментарии (1)
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Эдик
Эдик 1 января 2025 20:27
Хуйня а не мод
-1
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