Idle Vehicles Tycoon (Мод, Много денег) 1.0.4
В Idle Vehicles Tycoon вы становитесь водителем пути к успеху, управляя развивающейся транспортной компанией. В этой простой в освоении игре в режиме ожидания вы покупаете и улучшаете различные виды транспортных средств, включая автомобили, лодки и самолеты. Установите для них прибыльные маршруты, чтобы зарабатывать деньги даже в ваше отсутствие.
Основная механика игры заключается в инвестировании и управлении, чтобы расширять свой парк транспортных средств и увеличивать прибыль. Принимайте умные управленческие решения, чтобы стать магнатом в этой области. Открывайте редкие типы транспортных средств и стремитесь к достижению статуса транспортного магната.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.