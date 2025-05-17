Описание

В Idle Vehicles Tycoon вы становитесь водителем пути к успеху, управляя развивающейся транспортной компанией. В этой простой в освоении игре в режиме ожидания вы покупаете и улучшаете различные виды транспортных средств, включая автомобили, лодки и самолеты. Установите для них прибыльные маршруты, чтобы зарабатывать деньги даже в ваше отсутствие.





Основная механика игры заключается в инвестировании и управлении, чтобы расширять свой парк транспортных средств и увеличивать прибыль. Принимайте умные управленческие решения, чтобы стать магнатом в этой области. Открывайте редкие типы транспортных средств и стремитесь к достижению статуса транспортного магната.