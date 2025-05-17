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Idle Vehicles Tycoon (Мод, Много денег)

Idle Vehicles Tycoon (Мод, Много денег) 1.0.4

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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
4 STRONG STD.
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 16:19
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
47
Скриншоты
Описание

В Idle Vehicles Tycoon вы становитесь водителем пути к успеху, управляя развивающейся транспортной компанией. В этой простой в освоении игре в режиме ожидания вы покупаете и улучшаете различные виды транспортных средств, включая автомобили, лодки и самолеты. Установите для них прибыльные маршруты, чтобы зарабатывать деньги даже в ваше отсутствие.


Основная механика игры заключается в инвестировании и управлении, чтобы расширять свой парк транспортных средств и увеличивать прибыль. Принимайте умные управленческие решения, чтобы стать магнатом в этой области. Открывайте редкие типы транспортных средств и стремитесь к достижению статуса транспортного магната.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Неограниченные деньги
  • Неограниченное золото
  • Без рекламы
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 Теги темы: Много денег

Скачать Idle Vehicles Tycoon (Мод, Много денег) v1.0.4 MOD APK

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Скачать Idle Vehicles Tycoon (Мод, Много денег) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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