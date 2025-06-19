Описание

Tiny Commando — рогалик-выживание, в котором крошечные курсанты спецназа отбиваются от бесконечных волн игрушечных, но смертоносных противников. Каждые пять минут ты выбираешь новый апгрейд, лавируешь по многоуровневому полигону и обрушиваешь град пуль из мини-автоматов, пока арена заполняется леденцами-ловушками и взрывающимися кубиками. Цель проста: выстоять как можно дольше, чтобы вывести малышей в элитное подразделение, где смелость важнее роста.





Прокачка работает сама: опыт капает даже офлайн, а каждая волна дарит случайные способности — от шрапнели-рикошета до защитного пузыря. Собирай запчасти экипировки, чтобы настроить авто-прокачку всего отряда, комбинируй стихийные эффекты и вызывай дронов поддержки во время особенно плотного натиска. Сезонные испытания добавляют режим «Босс-педометр», где здоровье врага растёт с каждым твоим шагом, а таблица лидеров позволяет меряться выносливостью с друзьями.