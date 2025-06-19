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Tiny Commando (Мод меню)

Tiny Commando (Мод меню) 1.1.50

Маленький спецназ против орд: развивай коммандо и прорывайся через хаос
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Версия:
1.1.50
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Duckring
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 13:46
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Tiny Commandoрогалик-выживание, в котором крошечные курсанты спецназа отбиваются от бесконечных волн игрушечных, но смертоносных противников. Каждые пять минут ты выбираешь новый апгрейд, лавируешь по многоуровневому полигону и обрушиваешь град пуль из мини-автоматов, пока арена заполняется леденцами-ловушками и взрывающимися кубиками. Цель проста: выстоять как можно дольше, чтобы вывести малышей в элитное подразделение, где смелость важнее роста.


Прокачка работает сама: опыт капает даже офлайн, а каждая волна дарит случайные способности — от шрапнели-рикошета до защитного пузыря. Собирай запчасти экипировки, чтобы настроить авто-прокачку всего отряда, комбинируй стихийные эффекты и вызывай дронов поддержки во время особенно плотного натиска. Сезонные испытания добавляют режим «Босс-педометр», где здоровье врага растёт с каждым твоим шагом, а таблица лидеров позволяет меряться выносливостью с друзьями.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченный Бриллиант
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченная энергия
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Tiny Commando (Мод меню) v1.1.50 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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