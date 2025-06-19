Tiny Commando (Мод меню) 1.1.50
Маленький спецназ против орд: развивай коммандо и прорывайся через хаос
Tiny Commando — рогалик-выживание, в котором крошечные курсанты спецназа отбиваются от бесконечных волн игрушечных, но смертоносных противников. Каждые пять минут ты выбираешь новый апгрейд, лавируешь по многоуровневому полигону и обрушиваешь град пуль из мини-автоматов, пока арена заполняется леденцами-ловушками и взрывающимися кубиками. Цель проста: выстоять как можно дольше, чтобы вывести малышей в элитное подразделение, где смелость важнее роста.
Прокачка работает сама: опыт капает даже офлайн, а каждая волна дарит случайные способности — от шрапнели-рикошета до защитного пузыря. Собирай запчасти экипировки, чтобы настроить авто-прокачку всего отряда, комбинируй стихийные эффекты и вызывай дронов поддержки во время особенно плотного натиска. Сезонные испытания добавляют режим «Босс-педометр», где здоровье врага растёт с каждым твоим шагом, а таблица лидеров позволяет меряться выносливостью с друзьями.
- Меню модов
- Неограниченный Бриллиант
- Неограниченное количество монет
- Неограниченная энергия
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.