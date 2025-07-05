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Dreamy Jigsaw Art

Dreamy Jigsaw Art v1.0.0

Собери идеальное спокойствие — арт-приключение для души

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
boramae4
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 18:44
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Dreamy Jigsaw Art — это расслабляющая игра-головоломка, в которой классическая сборка пазлов превращается в настоящее визуальное удовольствие. Ты собираешь великолепные изображения по кусочкам, погружаясь в спокойную, медитативную атмосферу с плавной анимацией и мягким музыкальным фоном. Всё здесь работает на ощущение покоя: интуитивное управление, лёгкое масштабирование, красивые фоны и продуманные детали. Уровни разной сложности подойдут как новичкам, так и тем, кто хочет серьёзной мозговой тренировки.


Галерея картин постоянно обновляется: от живописных пейзажей до атмосферных иллюстраций и абстрактных композиций. Каждое изображение — как мини-приключение, которое приятно пройти с чашкой чая в руке. В Dreamy Jigsaw Art нет спешки, таймеров или стресса — только ты и искусство. Игра помогает перезагрузиться, снять напряжение и порадовать себя. Отличный выбор для вечеров, коротких пауз или спокойных выходных. Просто открой картину — и начни собирать.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Dreamy Jigsaw Art 85 Мб Ссылка 2 85 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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