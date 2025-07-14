Labubu (Мод, Без рекламы) v0.9.41
Магия распаковки в твоих руках открой и почувствуй радость сюрприза
Labubu — это яркое, интерактивное приключение, где весь азарт кроется в моменте открытия. Каждая таинственная сумка — это шанс на сюрприз, редкость или просто весёлую находку, как в любимых распаковках с прямых эфиров. Игра подойдёт для всех возрастов — она не требует опыта, навыков или усилий. Всё, что нужно — это любопытство, чтобы открыть очередной мешочек и узнать, что же прячется внутри. А находки бывают самыми разными: от забавных предметов до коллекционных сокровищ.
Игра захватывает атмосферой ожидания и моментального восторга. Ты можешь открывать сумки одну за другой, собирать призы, делиться находками с друзьями, а также наслаждаться процессом в своём темпе. Звук, визуальные эффекты и приятный интерфейс делают каждую распаковку настоящим мини-праздником. Для кого-то это расслабляющий ритуал, для кого-то — азартная коллекционная охота. Но одно точно: каждое открытие вызывает улыбку. Готов распаковать магию?
Никаких рекламных объявлений. Бесплатные награды.
Скачать Labubu (Мод, Без рекламы) v0.9.41 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.