android-1.ru / Игры / Казуальные / Labubu (Мод, Без рекламы)
Labubu (Мод, Без рекламы)

Labubu (Мод, Без рекламы) v0.9.41

Магия распаковки в твоих руках открой и почувствуй радость сюрприза

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.9.41
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
HD game
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 15:17
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Labubu — это яркое, интерактивное приключение, где весь азарт кроется в моменте открытия. Каждая таинственная сумка — это шанс на сюрприз, редкость или просто весёлую находку, как в любимых распаковках с прямых эфиров. Игра подойдёт для всех возрастов — она не требует опыта, навыков или усилий. Всё, что нужно — это любопытство, чтобы открыть очередной мешочек и узнать, что же прячется внутри. А находки бывают самыми разными: от забавных предметов до коллекционных сокровищ.


Игра захватывает атмосферой ожидания и моментального восторга. Ты можешь открывать сумки одну за другой, собирать призы, делиться находками с друзьями, а также наслаждаться процессом в своём темпе. Звук, визуальные эффекты и приятный интерфейс делают каждую распаковку настоящим мини-праздником. Для кого-то это расслабляющий ритуал, для кого-то — азартная коллекционная охота. Но одно точно: каждое открытие вызывает улыбку. Готов распаковать магию?


Информация о модах

Никаких рекламных объявлений. Бесплатные награды.

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Labubu (Мод, Без рекламы) v0.9.41 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать Labubu (Мод, Без рекламы) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Animal Planet Defense Run War (Мод меню)
Animal Planet Defense Run War (Мод меню)
Version: 5.7.2
Angelian Trigger
Angelian Trigger
Version: 1.0.0
Gym Idle Clicker: Fitness Hero (Мод, Много монет)
Gym Idle Clicker: Fitness Hero (Мод, Много монет)
Version: 1.0.43
Стилист Магии: Игры Одевалки
Стилист Магии: Игры Одевалки
Version: 2
Bump Pop (Мод, Много ресурсов)
Bump Pop (Мод, Много ресурсов)
Version: 94.7.6
My Cozy Coloring
My Cozy Coloring
Version: 1.0.1
Dreamy Jigsaw Art
Dreamy Jigsaw Art
Version: 1.0.0
BUILDEROK™ Факелы цивилизаций (Мод, Unlocked)
BUILDEROK™ Факелы цивилизаций (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.6

Отзывы о Labubu (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив