Описание

Animal Planet Defense Run War — это динамичная стратегия с элементами обороны башни, в которой игроки становятся командирами армии животных. Когда на мирную планету обитателей нападают динозавры из межпространственного портала, только грамотное планирование, тактическое размещение юнитов и быстрые контратаки могут остановить катастрофу. Каждая битва требует продуманных решений: укрепляйте оборонительные точки, улучшайте огневую мощь и координируйте атаки для защиты родной планеты.





Геймплей предлагает интересное сочетание классической механики «защиты базы» с элементами активного управления. Вы можете перемещать пушки, стрелять по волнам врагов и наблюдать, как динозавры расширяют наступление через портал. Если не остановить их вовремя — они разрушат всё на своём пути. Animal Planet Defense Run War — это проверка вашей стратегии, скорости реакции и способности к принятию решений в условиях давления.