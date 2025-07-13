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Animal Planet Defense Run War (Мод меню)

Animal Planet Defense Run War (Мод меню) v5.7.2

Спаси мир животных от нашествия монстров — стратегия, экшен и защита базы в одном

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Версия:
5.7.2
Требования:
Android 9
Разработчик:
SheShang Game
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 14:57
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 66 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Animal Planet Defense Run War — это динамичная стратегия с элементами обороны башни, в которой игроки становятся командирами армии животных. Когда на мирную планету обитателей нападают динозавры из межпространственного портала, только грамотное планирование, тактическое размещение юнитов и быстрые контратаки могут остановить катастрофу. Каждая битва требует продуманных решений: укрепляйте оборонительные точки, улучшайте огневую мощь и координируйте атаки для защиты родной планеты.


Геймплей предлагает интересное сочетание классической механики «защиты базы» с элементами активного управления. Вы можете перемещать пушки, стрелять по волнам врагов и наблюдать, как динозавры расширяют наступление через портал. Если не остановить их вовремя — они разрушат всё на своём пути. Animal Planet Defense Run War — это проверка вашей стратегии, скорости реакции и способности к принятию решений в условиях давления.


Информация о модах
  • Мод Меню
  • Множитель атаки
  • Высокий прирост монет [вращение и ежедневно]
  • Высокий прирост энергии
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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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