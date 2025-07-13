Animal Planet Defense Run War (Мод меню) v5.7.2
Спаси мир животных от нашествия монстров — стратегия, экшен и защита базы в одном
Animal Planet Defense Run War — это динамичная стратегия с элементами обороны башни, в которой игроки становятся командирами армии животных. Когда на мирную планету обитателей нападают динозавры из межпространственного портала, только грамотное планирование, тактическое размещение юнитов и быстрые контратаки могут остановить катастрофу. Каждая битва требует продуманных решений: укрепляйте оборонительные точки, улучшайте огневую мощь и координируйте атаки для защиты родной планеты.
Геймплей предлагает интересное сочетание классической механики «защиты базы» с элементами активного управления. Вы можете перемещать пушки, стрелять по волнам врагов и наблюдать, как динозавры расширяют наступление через портал. Если не остановить их вовремя — они разрушат всё на своём пути. Animal Planet Defense Run War — это проверка вашей стратегии, скорости реакции и способности к принятию решений в условиях давления.
- Мод Меню
- Множитель атаки
- Высокий прирост монет [вращение и ежедневно]
- Высокий прирост энергии
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.