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Pose ASMR (Мод, Неограниченные наличные)

Pose ASMR (Мод, Неограниченные наличные) v1.6

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Версия:
1.6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Yso Corp
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 00:48
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
539
Описание

Pose ASMR - Добро пожаловать в увлекательный мир ASMR Adventure, где вы сможете осуществить свою мечту стать золотой реликвией с невероятной способностью телепортироваться сквозь стены. Представьте себе, как вы с легкостью проникаете сквозь твердые преграды, раскрывая перед собой новые возможности и горизонты. В этой захватывающей игре вам предстоит справиться с различными препятствиями, используя вашу способность телепортации. Вы будете бить эти преграды под идеальным углом, проявляя сноровку и ловкость. Чем точнее и сильнее вы будете действовать, тем больше шансов у вас будет преодолеть сложности и достичь успеха.


По мере прохождения игры и приобретения новых способностей, вы будете награждаться денежными вознаграждениями. Эти средства вы сможете использовать для развития своей реликвии, улучшения ее способностей и раскрытия ее полного потенциала. С каждым уровнем ваша реликвия станет все мощнее и эффективнее.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Pose ASMR (Мод, Неограниченные наличные) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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