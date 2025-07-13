Pose ASMR (Мод, Неограниченные наличные) v1.6
Pose ASMR - Добро пожаловать в увлекательный мир ASMR Adventure, где вы сможете осуществить свою мечту стать золотой реликвией с невероятной способностью телепортироваться сквозь стены. Представьте себе, как вы с легкостью проникаете сквозь твердые преграды, раскрывая перед собой новые возможности и горизонты. В этой захватывающей игре вам предстоит справиться с различными препятствиями, используя вашу способность телепортации. Вы будете бить эти преграды под идеальным углом, проявляя сноровку и ловкость. Чем точнее и сильнее вы будете действовать, тем больше шансов у вас будет преодолеть сложности и достичь успеха.
По мере прохождения игры и приобретения новых способностей, вы будете награждаться денежными вознаграждениями. Эти средства вы сможете использовать для развития своей реликвии, улучшения ее способностей и раскрытия ее полного потенциала. С каждым уровнем ваша реликвия станет все мощнее и эффективнее.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.