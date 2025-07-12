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Angelian Trigger

Angelian Trigger v1.0.0

Спаси заложников и не промахнись: молниеносный кликер-экшен с простыми правилами

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
qaz
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 17:09
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 44 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

Angelian Trigger — это быстрая и напряжённая казуальная игра, в которой от твоей реакции зависит всё. В каждом уровне тебе предстоит уничтожать врагов одним точным кликом сразу после их появления. У тебя есть доли секунды, чтобы среагировать — замешкался или промахнулся, и миссия провалена. Главное — не кликать по заложникам. Это легко только на словах: чем дальше, тем быстрее появляется цель и выше цена ошибки.


Несмотря на простое управление, игра держит в напряжении. Каждый раунд — мини-тренировка на внимание и концентрацию. Локации меняются, врагов становится больше, а ты постепенно оттачиваешь мастерство молниеносных решений. Подойдёт тем, кто любит короткие сессии, но с азартом. Сможешь ли ты пройти все уровни без единого промаха? Давай проверим — но помни: один неверный клик, и всё придётся начинать сначала.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Angelian Trigger 44 Мб Ссылка 2 44 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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