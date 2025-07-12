Angelian Trigger v1.0.0
Спаси заложников и не промахнись: молниеносный кликер-экшен с простыми правилами
Angelian Trigger — это быстрая и напряжённая казуальная игра, в которой от твоей реакции зависит всё. В каждом уровне тебе предстоит уничтожать врагов одним точным кликом сразу после их появления. У тебя есть доли секунды, чтобы среагировать — замешкался или промахнулся, и миссия провалена. Главное — не кликать по заложникам. Это легко только на словах: чем дальше, тем быстрее появляется цель и выше цена ошибки.
Несмотря на простое управление, игра держит в напряжении. Каждый раунд — мини-тренировка на внимание и концентрацию. Локации меняются, врагов становится больше, а ты постепенно оттачиваешь мастерство молниеносных решений. Подойдёт тем, кто любит короткие сессии, но с азартом. Сможешь ли ты пройти все уровни без единого промаха? Давай проверим — но помни: один неверный клик, и всё придётся начинать сначала.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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