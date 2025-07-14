Rush Mob v1.0
Паркур ускорение и арена где каждый рывок приближает тебя к легенде
Rush Mob — это не просто раннер, а новое поколение бесконечного бега с паркуром, боями и прокачкой команды. Ты мчишься по ярким и динамичным локациям, уклоняешься от ловушек, взбираешься по стенам и собираешь бонусы на сумасшедшей скорости. Каждый забег — это вызов: реакция, ритм и чутьё важны как никогда. Ускорения, прыжки, скольжения и бонусы дают тебе шанс не просто выжить, а ворваться в топы. Хочешь выбиться вперёд — собирай экипировку и тренируй навык.
Ты можешь собирать команду, улучшать бойцов и искать сокровища прямо на трассе. Улучшай снаряжение, открывай сундуки с редкими предметами и усиливай способности, чтобы менять ход забега на лету. Каждый союзник — это поддержка, каждый апгрейд — рывок вперёд. Rush Mob — это гонка, где всё решают скорость, стратегия и командный дух. Беги не один — беги вместе с братством. Хватай бонусы, прокачивай всё до максимума и оставь свой след на треке. Твоя легенда начинается прямо сейчас.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.