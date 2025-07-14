Описание

Rush Mob — это не просто раннер, а новое поколение бесконечного бега с паркуром, боями и прокачкой команды. Ты мчишься по ярким и динамичным локациям, уклоняешься от ловушек, взбираешься по стенам и собираешь бонусы на сумасшедшей скорости. Каждый забег — это вызов: реакция, ритм и чутьё важны как никогда. Ускорения, прыжки, скольжения и бонусы дают тебе шанс не просто выжить, а ворваться в топы. Хочешь выбиться вперёд — собирай экипировку и тренируй навык.





Ты можешь собирать команду, улучшать бойцов и искать сокровища прямо на трассе. Улучшай снаряжение, открывай сундуки с редкими предметами и усиливай способности, чтобы менять ход забега на лету. Каждый союзник — это поддержка, каждый апгрейд — рывок вперёд. Rush Mob — это гонка, где всё решают скорость, стратегия и командный дух. Беги не один — беги вместе с братством. Хватай бонусы, прокачивай всё до максимума и оставь свой след на треке. Твоя легенда начинается прямо сейчас.