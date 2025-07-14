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Rush Mob

Rush Mob v1.0

Паркур ускорение и арена где каждый рывок приближает тебя к легенде

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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CX_Google
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 15:42
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 41 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

Rush Mob — это не просто раннер, а новое поколение бесконечного бега с паркуром, боями и прокачкой команды. Ты мчишься по ярким и динамичным локациям, уклоняешься от ловушек, взбираешься по стенам и собираешь бонусы на сумасшедшей скорости. Каждый забег — это вызов: реакция, ритм и чутьё важны как никогда. Ускорения, прыжки, скольжения и бонусы дают тебе шанс не просто выжить, а ворваться в топы. Хочешь выбиться вперёд — собирай экипировку и тренируй навык.


Ты можешь собирать команду, улучшать бойцов и искать сокровища прямо на трассе. Улучшай снаряжение, открывай сундуки с редкими предметами и усиливай способности, чтобы менять ход забега на лету. Каждый союзник — это поддержка, каждый апгрейд — рывок вперёд. Rush Mob — это гонка, где всё решают скорость, стратегия и командный дух. Беги не один — беги вместе с братством. Хватай бонусы, прокачивай всё до максимума и оставь свой след на треке. Твоя легенда начинается прямо сейчас.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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