Mango's Fisharium (Полная версия) v1.3
Спокойная рыбалка пиксель за пикселем с финалом а не бесконечностью
Mango’s Fisharium — это казуальная пошаговая игра с пиксельной графикой, где каждая сцена — уютная миниатюра из жизни аквариумиста. Здесь не нужно спешить: ты забрасываешь удочку, ловишь редкую рыбу, изучаешь её повадки и заполняешь свой подводный зал славы. Вся игра построена на простых действиях в пошаговом режиме и компактных мини-играх, где важны наблюдательность и внимание. А главное — всё это ведёт к чёткой, внятной финальной цели, без бесконечных циклов и утомительных гриндов.
Проект подчёркнуто завершённый и приятный по ритму. Ты сам выбираешь, когда выйти на рыбалку, когда запустить следующую ловушку или открыть новую зону. С каждой находкой ты пополняешь коллекцию уникальных обитателей океана, которых можно рассмотреть, выставить и просто любоваться ими в личном океанариуме. Mango’s Fisharium — это игра для тех, кто хочет завершить, а не зависнуть, получить радость от полного альбома, а не тонуть в бесконечных ивентах. Спокойная, понятная, и по-своему очень тёплая.
Полная версия
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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