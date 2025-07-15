Описание

Mango’s Fisharium — это казуальная пошаговая игра с пиксельной графикой, где каждая сцена — уютная миниатюра из жизни аквариумиста. Здесь не нужно спешить: ты забрасываешь удочку, ловишь редкую рыбу, изучаешь её повадки и заполняешь свой подводный зал славы. Вся игра построена на простых действиях в пошаговом режиме и компактных мини-играх, где важны наблюдательность и внимание. А главное — всё это ведёт к чёткой, внятной финальной цели, без бесконечных циклов и утомительных гриндов.





Проект подчёркнуто завершённый и приятный по ритму. Ты сам выбираешь, когда выйти на рыбалку, когда запустить следующую ловушку или открыть новую зону. С каждой находкой ты пополняешь коллекцию уникальных обитателей океана, которых можно рассмотреть, выставить и просто любоваться ими в личном океанариуме. Mango’s Fisharium — это игра для тех, кто хочет завершить, а не зависнуть, получить радость от полного альбома, а не тонуть в бесконечных ивентах. Спокойная, понятная, и по-своему очень тёплая.