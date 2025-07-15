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Mango's Fisharium (Полная версия)

Mango's Fisharium (Полная версия) v1.3

Спокойная рыбалка пиксель за пикселем с финалом а не бесконечностью

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Версия:
1.3
Требования:
Android 11
Разработчик:
Evrac Studio
Категория:
Казуальные / Платные
Обновлено:
Сегодня, 13:08
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Mango’s Fisharium — это казуальная пошаговая игра с пиксельной графикой, где каждая сцена — уютная миниатюра из жизни аквариумиста. Здесь не нужно спешить: ты забрасываешь удочку, ловишь редкую рыбу, изучаешь её повадки и заполняешь свой подводный зал славы. Вся игра построена на простых действиях в пошаговом режиме и компактных мини-играх, где важны наблюдательность и внимание. А главное — всё это ведёт к чёткой, внятной финальной цели, без бесконечных циклов и утомительных гриндов.


Проект подчёркнуто завершённый и приятный по ритму. Ты сам выбираешь, когда выйти на рыбалку, когда запустить следующую ловушку или открыть новую зону. С каждой находкой ты пополняешь коллекцию уникальных обитателей океана, которых можно рассмотреть, выставить и просто любоваться ими в личном океанариуме. Mango’s Fisharium — это игра для тех, кто хочет завершить, а не зависнуть, получить радость от полного альбома, а не тонуть в бесконечных ивентах. Спокойная, понятная, и по-своему очень тёплая.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Mango's Fisharium (Полная версия) v1.3 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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