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DeviDeviSurvivor (Полная версия)

DeviDeviSurvivor (Полная версия) v1.0.1

Прокачай героиню в реальном времени и выживи в аду из врагов и хаоса

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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 9
Разработчик:
PAKOchan Factory
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Сегодня, 13:05
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 536 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Описание

DeviDeviSurvivor — это динамичный экшен с элементами рогалика, где ты окажешься в эпицентре нескончаемой бойни. Орды врагов атакуют со всех сторон, и тебе придётся на ходу адаптироваться, собирать снаряжение и применять новые способности. Главная героиня — воплощение гибкости и силы: ты будешь менять её стиль боя, внешний вид, вооружение и навыки буквально каждую минуту. Здесь нельзя застояться — развитие идёт нон-стоп, и каждый забег ощущается по-новому.


Игра выделяется глубокой системой модификаций, быстрой боевой петлёй и насыщенной атмосферой экшена. Всё зависит от твоего выбора: какой билд собрать, когда рискнуть, как одолеть очередного босса. Постепенно ты превращаешь хрупкую героиню в машину уничтожения, создавая неповторимую комбинацию умений. DeviDeviSurvivor — это про реакцию, тактику и азарт. Здесь побеждают не только быстрые, но и умные. Врывайся в бой, подбирай всё на ходу и докажи, что ты выживешь даже в самом хаотичном аду.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Unlocked

Скачать DeviDeviSurvivor (Полная версия) v1.0.1 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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