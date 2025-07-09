Foretales — это карточное приключение, где твои решения важнее силы, а история развивается в зависимости от выбранного пути. Ты играешь за Вольпе — харизматичного вора, который неожиданно становится свидетелем грядущей катастрофы. Видения конца света настойчивы, пугающи и... правдивы. Чтобы остановить апокалипсис, тебе предстоит собрать команду, проникнуть в охраняемые места, договариваться с врагами и делать морально сложный выбор. Поддаться отчаянию или бороться до последнего — решаешь ты.
Карточная механика предлагает уникальное сочетание стратегии, повествования и тактических решений, где каждый розыгрыш влияет на сюжет. Ты можешь использовать силу, обман, деньги или сострадание, чтобы достичь целей. Визуальный стиль сказочной иллюстрации, глубокая музыка и атмосферное оформление превращают Foretales в полноценную интерактивную новеллу с элементами рогалика. Здесь ты не просто спасаешь мир — ты выбираешь, каким он станет после. И не все пути ведут к свету.
Полная версия
Скачать Foretales (Полная версия) v1.3.16 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.