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Foretales (Полная версия)

Foretales (Полная версия) v1.3.16

Измени судьбу мира — карта за картой

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Версия:
1.3.16
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Plug In Digital
Категория:
Карточные / Платные
Обновлено:
Сегодня, 13:55
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 630 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Foretales — это карточное приключение, где твои решения важнее силы, а история развивается в зависимости от выбранного пути. Ты играешь за Вольпе — харизматичного вора, который неожиданно становится свидетелем грядущей катастрофы. Видения конца света настойчивы, пугающи и... правдивы. Чтобы остановить апокалипсис, тебе предстоит собрать команду, проникнуть в охраняемые места, договариваться с врагами и делать морально сложный выбор. Поддаться отчаянию или бороться до последнего — решаешь ты.


Карточная механика предлагает уникальное сочетание стратегии, повествования и тактических решений, где каждый розыгрыш влияет на сюжет. Ты можешь использовать силу, обман, деньги или сострадание, чтобы достичь целей. Визуальный стиль сказочной иллюстрации, глубокая музыка и атмосферное оформление превращают Foretales в полноценную интерактивную новеллу с элементами рогалика. Здесь ты не просто спасаешь мир — ты выбираешь, каким он станет после. И не все пути ведут к свету.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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