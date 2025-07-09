Описание

Foretales — это карточное приключение, где твои решения важнее силы, а история развивается в зависимости от выбранного пути. Ты играешь за Вольпе — харизматичного вора, который неожиданно становится свидетелем грядущей катастрофы. Видения конца света настойчивы, пугающи и... правдивы. Чтобы остановить апокалипсис, тебе предстоит собрать команду, проникнуть в охраняемые места, договариваться с врагами и делать морально сложный выбор. Поддаться отчаянию или бороться до последнего — решаешь ты.





Карточная механика предлагает уникальное сочетание стратегии, повествования и тактических решений, где каждый розыгрыш влияет на сюжет. Ты можешь использовать силу, обман, деньги или сострадание, чтобы достичь целей. Визуальный стиль сказочной иллюстрации, глубокая музыка и атмосферное оформление превращают Foretales в полноценную интерактивную новеллу с элементами рогалика. Здесь ты не просто спасаешь мир — ты выбираешь, каким он станет после. И не все пути ведут к свету.