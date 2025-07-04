Описание

CRAFTEROK™ Лорды Выживания — это увлекательное переиздание популярной игры о выживании на острове, которое возвращает нас на остров Гармонии, но теперь с новыми возможностями и современными улучшениями. Погрузись в мир выживания в стиле аниме с видом сверху, где тебя ждет огромный открытый мир и множество возможностей для развития твоего персонажа.





В игре ты можешь выбрать, за кого играть — за девочку или мальчика с уникальными скинами. Начни с базовых действий: строй свой дом, разведи костер для ночного согрева и укрась свой сад. Но это не всё! Ты можешь построить дом своей мечты не только на одном острове, но и на всех островах сразу! Одной из главных фишек игры является возможность управлять стихиями и менять погоду, что добавляет дополнительные стратегии для выживания. Используй свои суперспособности, чтобы раскрыть тайны летающих островов и стать мастером выживания на этом загадочном ковчеге прошлого.