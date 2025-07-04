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CRAFTEROK™ Лорды Выживания (Мод, Unlocked)

CRAFTEROK™ Лорды Выживания (Мод, Unlocked) v1.0.11

Построить свой мир где каждый остров — шанс на выживание

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Версия:
1.0.11
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
GameFirst
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Сегодня, 14:02
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 195 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Описание

CRAFTEROK™ Лорды Выживания — это увлекательное переиздание популярной игры о выживании на острове, которое возвращает нас на остров Гармонии, но теперь с новыми возможностями и современными улучшениями. Погрузись в мир выживания в стиле аниме с видом сверху, где тебя ждет огромный открытый мир и множество возможностей для развития твоего персонажа.


В игре ты можешь выбрать, за кого играть — за девочку или мальчика с уникальными скинами. Начни с базовых действий: строй свой дом, разведи костер для ночного согрева и укрась свой сад. Но это не всё! Ты можешь построить дом своей мечты не только на одном острове, но и на всех островах сразу! Одной из главных фишек игры является возможность управлять стихиями и менять погоду, что добавляет дополнительные стратегии для выживания. Используй свои суперспособности, чтобы раскрыть тайны летающих островов и стать мастером выживания на этом загадочном ковчеге прошлого.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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