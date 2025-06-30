Описание

Приключение Рабимена — это атмосферная головоломка-исследование в 2.5-D, где ты с первых шагов ощущаешь запах хвои и слышишь шорох мха. Каждые пять минут ты выбираешь тропинку, нажимаешь рычаг или вращаешь древний астролябий, чтобы сдвинуть события внутри временной петли и открыть новый уголок волшебного леса. Без подсказок игра подмигивает: заметил ли ты, как каменный дольмен на поляне меняет символы со звоном песочных часов? Продвинешься ли ты ещё глубже, прежде чем солнце застынет на горизонте?





Исследуя таинственные чащи, ты собираешь 27 кристаллов памяти: каждая тройка раскрывает сцену прошлого и открывает быстрый проход через порталы. Расширяй карту, подсвечивая смотровые огни, и отмечай найденные норы духов, чтобы вернуться за спрятанными артефактами. Встроённый журнал работает офлайн и запоминает догадки, а сезонные обновления добавляют испытания к праздникам Равноденствия. Заверши полный круг и вернись: лес меняется, пока ты дышишь.