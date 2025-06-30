android-1.ru / Игры / Приключения / Приключения Рабимена (Мод, Unlocked)
Приключения Рабимена (Мод, Unlocked)

Приключения Рабимена (Мод, Unlocked) v1.8

Исследуй временные петли и открой тайны леса в богатой сказочной головоломке

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.8
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ISRACHEM LTD
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:28
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 674 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9
Описание

Приключение Рабимена — это атмосферная головоломка-исследование в 2.5-D, где ты с первых шагов ощущаешь запах хвои и слышишь шорох мха. Каждые пять минут ты выбираешь тропинку, нажимаешь рычаг или вращаешь древний астролябий, чтобы сдвинуть события внутри временной петли и открыть новый уголок волшебного леса. Без подсказок игра подмигивает: заметил ли ты, как каменный дольмен на поляне меняет символы со звоном песочных часов? Продвинешься ли ты ещё глубже, прежде чем солнце застынет на горизонте?


Исследуя таинственные чащи, ты собираешь 27 кристаллов памяти: каждая тройка раскрывает сцену прошлого и открывает быстрый проход через порталы. Расширяй карту, подсвечивая смотровые огни, и отмечай найденные норы духов, чтобы вернуться за спрятанными артефактами. Встроённый журнал работает офлайн и запоминает догадки, а сезонные обновления добавляют испытания к праздникам Равноденствия. Заверши полный круг и вернись: лес меняется, пока ты дышишь.


Информация о модах

Все разблокировано

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры для детей на Андроид
Игры для детей на Андроид
 Теги темы: Unlocked

Скачать Приключения Рабимена (Мод, Unlocked) v1.8 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Приключения Рабимена (Мод, Unlocked) 674 Мб Ссылка 2 674 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Shadow Kingdom:Frontier War TD (Мод Меню)
Shadow Kingdom:Frontier War TD (Мод Меню)
Version: 1.0.123
North War: Island Defense 3D (Мод меню)
North War: Island Defense 3D (Мод меню)
Version: 1.0.0
Boxville 2 (Полная версия)
Boxville 2 (Полная версия)
Version: 2.15.2
Ambidextro (полная версия)
Ambidextro (полная версия)
Version: 1.2.0
Tank Sniper — 3D снайпер-шутер (Мод, Большие награды)
Tank Sniper — 3D снайпер-шутер (Мод, Большие награды)
Version: 0.3.80
Lucky Heroes!: Башенная защита (Мод меню)
Lucky Heroes!: Башенная защита (Мод меню)
Version: 1.0.36
Fashion Glow: Model & Style (Мод, Много денег)
Fashion Glow: Model & Style (Мод, Много денег)
Version: 0.0.6
Gangs Wars: Pixel Shooter RP (Мод, Бесплатные покупки)
Gangs Wars: Pixel Shooter RP (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 0.25.42

Отзывы о Приключения Рабимена (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив