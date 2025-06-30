Shadow Kingdom:Frontier War TD (Мод Меню) v1.0.123
Встаньте на защиту последних бастионов и почувствуйте тяжесть тьмы на плечах
В Shadow Kingdom: Frontier War TD вы — последний великий воин рухнувшего Королевства Теней, где руины замков тонут в мрачных заростях, а небеса затянуты кровавыми облаками. Орды чудовищ вырываются из темноты, и каждое их рычание отдается эхом в ваших костях. С горячим клинком в руках вы принимаете вызов: экспедиции за стенами замка оборваны, и теперь судьба всего королевства висит на вашей отчаянной защите.
Размещайте и прокачивайте башни у древних сооружений, призывайте легендарных героев с уникальными умениями и активируйте разрушительные способности, чтобы прошить волны врагов. Особый ход — взять на себя управление Теневым рыцарем в эпичных сражениях плечом к плечу с вашей обороной: метайте клинки, поднимайте щит и выжигаете тьму личными ударами. Работает офлайн, без доната, и каждый ваш выбор держит мир на грани — спасёте ли вы королевство или его поглотит безмолвная тьма?
Меню модов
Множитель урона
Режим Бога
Скорость атаки
Скорость движения
Снайперский режим
Неограниченные навыки
Неограниченное боевое серебро
Неограниченная валюта
Разблокировано Без рекламы
Разблокированная скорость боя
Скачать Shadow Kingdom:Frontier War TD (Мод Меню) v1.0.123 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.