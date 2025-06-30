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Shadow Kingdom:Frontier War TD (Мод Меню)

Shadow Kingdom:Frontier War TD (Мод Меню) v1.0.123

Встаньте на защиту последних бастионов и почувствуйте тяжесть тьмы на плечах

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Версия:
1.0.123
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Pusilung
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 13:50
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 218 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

В Shadow Kingdom: Frontier War TD вы — последний великий воин рухнувшего Королевства Теней, где руины замков тонут в мрачных заростях, а небеса затянуты кровавыми облаками. Орды чудовищ вырываются из темноты, и каждое их рычание отдается эхом в ваших костях. С горячим клинком в руках вы принимаете вызов: экспедиции за стенами замка оборваны, и теперь судьба всего королевства висит на вашей отчаянной защите.


Размещайте и прокачивайте башни у древних сооружений, призывайте легендарных героев с уникальными умениями и активируйте разрушительные способности, чтобы прошить волны врагов. Особый ход — взять на себя управление Теневым рыцарем в эпичных сражениях плечом к плечу с вашей обороной: метайте клинки, поднимайте щит и выжигаете тьму личными ударами. Работает офлайн, без доната, и каждый ваш выбор держит мир на грани — спасёте ли вы королевство или его поглотит безмолвная тьма?


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Режим Бога

Скорость атаки

Скорость движения

Снайперский режим

Неограниченные навыки

Неограниченное боевое серебро

Неограниченная валюта

Разблокировано Без рекламы

Разблокированная скорость боя

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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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