Описание

В Shadow Kingdom: Frontier War TD вы — последний великий воин рухнувшего Королевства Теней, где руины замков тонут в мрачных заростях, а небеса затянуты кровавыми облаками. Орды чудовищ вырываются из темноты, и каждое их рычание отдается эхом в ваших костях. С горячим клинком в руках вы принимаете вызов: экспедиции за стенами замка оборваны, и теперь судьба всего королевства висит на вашей отчаянной защите.





Размещайте и прокачивайте башни у древних сооружений, призывайте легендарных героев с уникальными умениями и активируйте разрушительные способности, чтобы прошить волны врагов. Особый ход — взять на себя управление Теневым рыцарем в эпичных сражениях плечом к плечу с вашей обороной: метайте клинки, поднимайте щит и выжигаете тьму личными ударами. Работает офлайн, без доната, и каждый ваш выбор держит мир на грани — спасёте ли вы королевство или его поглотит безмолвная тьма?