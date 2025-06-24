The Letter - Horror Novel Game (Мод, Много денег) v2.4.0
Психологический хоррор-роман: семь героев, одно проклятое письмо судьбы
The Letter встречает тебя анимешной заставкой и сразу бросает в психологический хоррор: роскошный особняк, найденный рукописный клочок и цепочка смертей, объединяющая семерых незнакомцев. Жанр ясен с первой сцены — визуальный роман; каждые пять минут ты читаешь внутренние монологи, выбираешь реплику и смотришь, как экран мерцает багровым, если сделал шаг не туда. Разветвлённая хроника показывает одно событие глазами разных персонажей, а таймер «рациональность / страх» отмечает, кто уже на грани. Чем глубже ты копаешься в газетных архивах и телефонных сообщениях, тем чаще слышишь шёпот в наушниках: письмо требует новой жертвы.
Вторая половина игры раскрывает семь веток судьбы с более чем двадцатью концовками, полным английским озвучанием и автосейвом после каждого важного выбора. Каждая найденная улика открывает иллюстрацию в галерее и меняет отношения внутри группы: дружба даёт альтернативные сцены, вражда — быстрый, холодный финал. Сезонные обновления добавляют побочные рассказы, офлайн-чтение сохраняет прогресс без сети, а внутриигровой дневник сразу отвечает на FAQ о повторных прохождениях и коллекционных достижениях. Готов ли ты перечитать письмо вслух и выяснить, какой ценой сто́ит разорвать проклятие?
Много денег
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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