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The Letter - Horror Novel Game (Мод, Много денег)

The Letter - Horror Novel Game (Мод, Много денег) v2.4.0

Психологический хоррор-роман: семь героев, одно проклятое письмо судьбы

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Версия:
2.4.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Yangyang Mobile
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 12:26
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 118 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
Описание

The Letter встречает тебя анимешной заставкой и сразу бросает в психологический хоррор: роскошный особняк, найденный рукописный клочок и цепочка смертей, объединяющая семерых незнакомцев. Жанр ясен с первой сцены — визуальный роман; каждые пять минут ты читаешь внутренние монологи, выбираешь реплику и смотришь, как экран мерцает багровым, если сделал шаг не туда. Разветвлённая хроника показывает одно событие глазами разных персонажей, а таймер «рациональность / страх» отмечает, кто уже на грани. Чем глубже ты копаешься в газетных архивах и телефонных сообщениях, тем чаще слышишь шёпот в наушниках: письмо требует новой жертвы.


Вторая половина игры раскрывает семь веток судьбы с более чем двадцатью концовками, полным английским озвучанием и автосейвом после каждого важного выбора. Каждая найденная улика открывает иллюстрацию в галерее и меняет отношения внутри группы: дружба даёт альтернативные сцены, вражда — быстрый, холодный финал. Сезонные обновления добавляют побочные рассказы, офлайн-чтение сохраняет прогресс без сети, а внутриигровой дневник сразу отвечает на FAQ о повторных прохождениях и коллекционных достижениях. Готов ли ты перечитать письмо вслух и выяснить, какой ценой сто́ит разорвать проклятие?


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Много денег

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 Теги темы: Много денег

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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