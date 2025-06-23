Hero: invasion of hell (Мод, Без рекламы) 4.2
Спаси души, строй фермы маны и сокруши демонов в офлайн-приключении
Hero: Invasion of Hell — экшен-RPG, сочетающий механики idle-фермы и подземных рейдов. В роли духа-хранителя Ио вы исследуете мир, разорённый демоном-повелителем: очищаете локации, освобождаете пленённые души и рубите волны монстров от пауков до огнедышащих драконов. Каждая победа приносит эссенцию и ману, за которые улучшается древо навыков: от кастов светового луча до тотемов исцеления. Без подключения к сети доступен полный сюжет и процедурные подземелья, а внутренняя статистика отслеживает рекорды зачисток.
Экономическая часть строится на строительстве ферм маны и жизнекаменных алтарей. Правильное размещение сооружений даёт постоянный приток ресурсов для прокачки оружия и призыва спутников, усиливающих атаки или поглощающих урон. Героиня перерождается в святилищах, сохраняя артефакты и открывая новые классификации боссов, поэтому даже неудачный забег ускоряет прогресс. Управляйте запасами, планируйте апгрейды, комбинируйте спутниковые ауры — и шаг за шагом приблизьтесь к финальной битве, которая определит судьбу мира Ио.
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Режим Бога
- Множитель скорости движения
- Множитель ОПЫТА
- Валюта никогда не падает
- Никакой принудительной рекламы
Скачать Hero: invasion of hell (Мод, Без рекламы) v4.2 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.