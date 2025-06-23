android-1.ru / Игры / Приключения / Hero: invasion of hell (Мод, Без рекламы)
Hero: invasion of hell (Мод, Без рекламы)

Hero: invasion of hell (Мод, Без рекламы) 4.2

Спаси души, строй фермы маны и сокруши демонов в офлайн-приключении
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
4.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
MeedLight
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:53
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Описание

Hero: Invasion of Hell — экшен-RPG, сочетающий механики idle-фермы и подземных рейдов. В роли духа-хранителя Ио вы исследуете мир, разорённый демоном-повелителем: очищаете локации, освобождаете пленённые души и рубите волны монстров от пауков до огнедышащих драконов. Каждая победа приносит эссенцию и ману, за которые улучшается древо навыков: от кастов светового луча до тотемов исцеления. Без подключения к сети доступен полный сюжет и процедурные подземелья, а внутренняя статистика отслеживает рекорды зачисток.


Экономическая часть строится на строительстве ферм маны и жизнекаменных алтарей. Правильное размещение сооружений даёт постоянный приток ресурсов для прокачки оружия и призыва спутников, усиливающих атаки или поглощающих урон. Героиня перерождается в святилищах, сохраняя артефакты и открывая новые классификации боссов, поэтому даже неудачный забег ускоряет прогресс. Управляйте запасами, планируйте апгрейды, комбинируйте спутниковые ауры — и шаг за шагом приблизьтесь к финальной битве, которая определит судьбу мира Ио.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим Бога
  • Множитель скорости движения
  • Множитель ОПЫТА
  • Валюта никогда не падает
  • Никакой принудительной рекламы
Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Hero: invasion of hell (Мод, Без рекламы) v4.2 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Hero: invasion of hell (Мод, Без рекламы) 106 Мб Ссылка 2 106 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
DR. Slender Remastered Ep.1 (Мод, Без рекламы)
DR. Slender Remastered Ep.1 (Мод, Без рекламы)
Version: 1.1
TOEM: A Photo Adventure (Мод, Unlocked)
TOEM: A Photo Adventure (Мод, Unlocked)
Version: 0.9.6
Сбеги Из Дурдома (Мод, Безсплатные покупки)
Сбеги Из Дурдома (Мод, Безсплатные покупки)
Version: 1.5.15
Age of Robots: Войны Героев (Мод меню)
Age of Robots: Войны Героев (Мод меню)
Version: 0.01.00
Nova: Космическая армада (Мод, Без рекламы)
Nova: Космическая армада (Мод, Без рекламы)
Version: 1.3.51
Такси Игрa (Мод, без рекламы)
Такси Игрa (Мод, без рекламы)
Version: 2.1.4
Ethereal Slayer (Мод, Без рекламы)
Ethereal Slayer (Мод, Без рекламы)
Version: 1.6
Волшебные королевства Disney (Мод, Без рекламы)
Волшебные королевства Disney (Мод, Без рекламы)
Version: 10.5.1a

Отзывы о Hero: invasion of hell (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив