Описание

Hero: Invasion of Hell — экшен-RPG, сочетающий механики idle-фермы и подземных рейдов. В роли духа-хранителя Ио вы исследуете мир, разорённый демоном-повелителем: очищаете локации, освобождаете пленённые души и рубите волны монстров от пауков до огнедышащих драконов. Каждая победа приносит эссенцию и ману, за которые улучшается древо навыков: от кастов светового луча до тотемов исцеления. Без подключения к сети доступен полный сюжет и процедурные подземелья, а внутренняя статистика отслеживает рекорды зачисток.





Экономическая часть строится на строительстве ферм маны и жизнекаменных алтарей. Правильное размещение сооружений даёт постоянный приток ресурсов для прокачки оружия и призыва спутников, усиливающих атаки или поглощающих урон. Героиня перерождается в святилищах, сохраняя артефакты и открывая новые классификации боссов, поэтому даже неудачный забег ускоряет прогресс. Управляйте запасами, планируйте апгрейды, комбинируйте спутниковые ауры — и шаг за шагом приблизьтесь к финальной битве, которая определит судьбу мира Ио.