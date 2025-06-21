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Nova: Космическая армада (Мод, Без рекламы)

Nova: Космическая армада (Мод, Без рекламы) 1.3.51

Построй станцию, собери флот и реши судьбу сектора Ренни в хаосе сверхновы
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Версия:
1.3.51
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
STONE3 PTE. LTD.
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:18
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
26
Скриншоты
Описание

Nova: Космическая армада переносит тебя в потрясённый вспышкой сверхновой сектор, где единственный заслон от анархии — твоя гигантская станция-крепость. Жанр сразу ясен: стратегическое управление базой и ре-тайм бои флотилий. Каждые пять минут ты решаешь, что важнее — воткнуть новую турбину в энергоядро, отправить дроны за титанитом или открыть швартовочный док для свежего крейсера. Верные расчёты силовой сетки превращают станцию в орудие: когда из варпа выныривает пиратский дредноут, именно грамотно распределённая энергия щитов и батарей даёт экипажам шанс пережить первый залп.


Секрет могущества — модульные корабли: из 80 корпусов и 120 писем артефактов ты собираешь флот, который выпускает рой ракет-дронов, поджигает броню антиматерией или глушит врагов грави-пульсами. На каждом корпусе можно активировать до 100 навыков и составлять цепочки из тысячи ударов, а небесные спутники бафают урон или лечат целые эскадры. Общий враг требует союза, поэтому важен и галактический альянс: делись чертежами, строй совместные верфи, вызывай подкрепление в трёхсекундные окна переносного портала. Победив в «Событии сверхновой», ты получишь право задавать курс всего сектора — или рухнешь, если неверно выберешь, кого спасти, а кого оставить под огнём.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Nova: Космическая армада (Мод, Без рекламы) v1.3.51 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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