Описание

Nova: Космическая армада переносит тебя в потрясённый вспышкой сверхновой сектор, где единственный заслон от анархии — твоя гигантская станция-крепость. Жанр сразу ясен: стратегическое управление базой и ре-тайм бои флотилий. Каждые пять минут ты решаешь, что важнее — воткнуть новую турбину в энергоядро, отправить дроны за титанитом или открыть швартовочный док для свежего крейсера. Верные расчёты силовой сетки превращают станцию в орудие: когда из варпа выныривает пиратский дредноут, именно грамотно распределённая энергия щитов и батарей даёт экипажам шанс пережить первый залп.





Секрет могущества — модульные корабли: из 80 корпусов и 120 писем артефактов ты собираешь флот, который выпускает рой ракет-дронов, поджигает броню антиматерией или глушит врагов грави-пульсами. На каждом корпусе можно активировать до 100 навыков и составлять цепочки из тысячи ударов, а небесные спутники бафают урон или лечат целые эскадры. Общий враг требует союза, поэтому важен и галактический альянс: делись чертежами, строй совместные верфи, вызывай подкрепление в трёхсекундные окна переносного портала. Победив в «Событии сверхновой», ты получишь право задавать курс всего сектора — или рухнешь, если неверно выберешь, кого спасти, а кого оставить под огнём.