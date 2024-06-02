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Стратегия и Тактика 2 (Мод, Много золота)

Стратегия и Тактика 2 (Мод, Много золота) 3.1.1

173
96
Скачать (577 Мб)
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
HeroCraft Ltd.
Версия:
3.1.1
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 577 Мб
id приложения:
com.herocraft.strategy.tactics.ww2.world.war
Русский язык:
Есть
Лайков:
173
Комментарии:
189
Просмотров:
193 975

Strategy & Tactics 2 - это стратегическая военная игра, которая позволяет игрокам пережить исторические события и взять на себя роль командира армии. Игра вдохновлена реальными историческими событиями и предоставляет игрокам возможность переписать ход истории.


В Strategy & Tactics 2 вы будете управлять армией одной из великих держав и вступите в жаркие сражения с другими нациями. Вашей целью будет достичь мирового господства, используя стратегическое мышление, дипломатические маневры и тактические навыки. Игра позволяет игрокам выбирать различные пути развития и принимать важные решения, которые повлияют на ход истории. Она предоставляет множество возможностей для стратегической игры, а также позволяет игрокам соревноваться с другими в многопользовательском режиме.


Если вы увлекаетесь историей и стратегическими играми, Strategy & Tactics 2 предоставляет вам увлекательную возможность пережить исторические события и изменить ход истории по своему усмотрению.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное золото
  • Неограниченные кредиты 
  • Неограниченное влияние
 Теги темы: Много денег

Скачать Стратегия и Тактика 2 (Мод, Много золота) 3.1.1 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Стратегия и Тактика 2 (Мод, Много золота)
577 Мб
Ссылка 2
577 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Стратегия и Тактика 2 (Мод, Много золота)


Комментарии (189)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 21 мая 2024 23:58
Фанат, Спасибо за развернутый комментарий :)
+2
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Фанат
Фанат 21 мая 2024 14:45
К сожалению из-за античита мод не работает. Сперва всё по обычному, обучение. Потом, когда в меню выкидывает все есть. Ну а после вынужденной одной катки, когда в меню выкидывает показывает ошибку. Что-то вроде "использование взломанной версии не законно и тд". А потом просто игра не работает. При перезаходе опять вылетает ошибка и всё. Кстати как идея, было бы класно вернуть как и бесконечные очки снабжения и да вот доступ ко всем сценариям. Вообщем желаю развития мода и скорейшего багофиксаНу а может я дурак и не знаю как активировать
+2
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Пупсик
Пупсик 12 мая 2024 19:59
Почему у меня нет никакого золота!??
0
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Shaak
Shaak 11 мая 2024 13:28
Мод не работает
0
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Даун
Даун 9 мая 2024 21:41
Этому анти-читу почти 9 месяцев. Остаётся только пожелать удачи разработчикам чтобы они быстрее выпустили анти-чит.
0
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Vintirez
Vintirez 8 мая 2024 17:56
Взлом сейчас работает?
0
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xtk
xtk 8 мая 2024 13:11
Антон Петров, иди нах со своими бесконечными ресурсами, с ними нет смысла игры
0
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Даун
Даун 8 апреля 2024 16:33
Я так понимаю, досих пор не пофиксили баг?
+3
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Lensifal
Lensifal Администраторы 31 марта 2024 01:48
system, сработала защита :(
+3
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system
system 30 марта 2024 14:42
Здравствуйте, из-за взлома системы все действия такие как "бесконечные ресурсы" были прекращены, надеемся на ваше понимание и сотрудничество о прекращении нарушений правил безопасности.
+3
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