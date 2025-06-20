Carnage Wars (Мод, Много ресурсов) 4.1
Взрывай карты, гоняй на танках и доминируй в рейтинге бойца онлайн вечно
Carnage Wars кидает тебя в динамичную песочницу шутера, где шестьдесят секунд решают, кто командует ареной. Бери автомат и бросайся в бой — в онлайне царит хаос, пока до двадцати соперников штурмуют точки, а боты в одиночке тренируют твою реакцию. За каждое убийство капает XP, полоска ранга растёт, и ник поднимается по таблице лидеров. Хочешь стать легендой? Придётся рисковать, думать и стрелять быстрее всех.
Арсенал без компромиссов: пистолеты, дробовики, снайперки и ракетницы дополняются многообразием техники — сядь за руль багги, ревущего танка или подними вертолёт, чтобы распылить врагов сверху. Карты компактны, движок лёгкий, поэтому матч стартует мгновенно и не съедает батарею. Устанавливай обвесы, настраивай чувствительность, лови бусты урон-защита и возвращайся: рейтинговый сезон не ждёт.
Зайдите в игру офлайн, чтобы получить большое количество валюты и ресурсов.
Скачать Carnage Wars (Мод, Много ресурсов) v4.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.