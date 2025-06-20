Описание

Carnage Wars кидает тебя в динамичную песочницу шутера, где шестьдесят секунд решают, кто командует ареной. Бери автомат и бросайся в бой — в онлайне царит хаос, пока до двадцати соперников штурмуют точки, а боты в одиночке тренируют твою реакцию. За каждое убийство капает XP, полоска ранга растёт, и ник поднимается по таблице лидеров. Хочешь стать легендой? Придётся рисковать, думать и стрелять быстрее всех.





Арсенал без компромиссов: пистолеты, дробовики, снайперки и ракетницы дополняются многообразием техники — сядь за руль багги, ревущего танка или подними вертолёт, чтобы распылить врагов сверху. Карты компактны, движок лёгкий, поэтому матч стартует мгновенно и не съедает батарею. Устанавливай обвесы, настраивай чувствительность, лови бусты урон-защита и возвращайся: рейтинговый сезон не ждёт.