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Carnage Wars (Мод, Много ресурсов)

Carnage Wars (Мод, Много ресурсов) 4.1

Взрывай карты, гоняй на танках и доминируй в рейтинге бойца онлайн вечно
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Версия:
4.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Zic Zac
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Вчера, 16:09
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 453 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19
Скриншоты
Описание

Carnage Wars кидает тебя в динамичную песочницу шутера, где шестьдесят секунд решают, кто командует ареной. Бери автомат и бросайся в бой — в онлайне царит хаос, пока до двадцати соперников штурмуют точки, а боты в одиночке тренируют твою реакцию. За каждое убийство капает XP, полоска ранга растёт, и ник поднимается по таблице лидеров. Хочешь стать легендой? Придётся рисковать, думать и стрелять быстрее всех.


Арсенал без компромиссов: пистолеты, дробовики, снайперки и ракетницы дополняются многообразием техники — сядь за руль багги, ревущего танка или подними вертолёт, чтобы распылить врагов сверху. Карты компактны, движок лёгкий, поэтому матч стартует мгновенно и не съедает батарею. Устанавливай обвесы, настраивай чувствительность, лови бусты урон-защита и возвращайся: рейтинговый сезон не ждёт.


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

Скачать Carnage Wars (Мод, Много ресурсов) v4.1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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