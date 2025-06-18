Apes TD (Мод, Без рекламы) 0.1.920
Защищайся, стреляй и развивай героев в взрывном 3D-баттле обезьян
Apes TD — Android-игра в жанре Tower Defense, где ты командуешь героями и устанавливаешь боевые башни, чтобы отбивать волны врагов на ярких 3D-картах. Каждые пять минут ты решаешь: куда поставить новую турель, какое оружие улучшить и когда активировать спецспособность героя. На поле — постоянное движение, пули и стратегии, где каждая ошибка может стоить победы.
В Apes TD ты получаешь доступ к настраиваемым героям, десяткам уникальных башен и разнообразным режимам — от кампании с постепенным ростом сложности до вызовов с ограниченным временем. Прокачивай бойцов, усиливай пушки и комбинируй тактики, чтобы справляться с новыми типами врагов. Визуальные эффекты, офлайн-поддержка и насыщенные уровни делают игру идеальной как для коротких сессий, так и для длительных стратегических баталий. Вперёд — битва начинается!
Без рекламы
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.