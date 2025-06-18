Описание

Apes TD — Android-игра в жанре Tower Defense, где ты командуешь героями и устанавливаешь боевые башни, чтобы отбивать волны врагов на ярких 3D-картах. Каждые пять минут ты решаешь: куда поставить новую турель, какое оружие улучшить и когда активировать спецспособность героя. На поле — постоянное движение, пули и стратегии, где каждая ошибка может стоить победы.





В Apes TD ты получаешь доступ к настраиваемым героям, десяткам уникальных башен и разнообразным режимам — от кампании с постепенным ростом сложности до вызовов с ограниченным временем. Прокачивай бойцов, усиливай пушки и комбинируй тактики, чтобы справляться с новыми типами врагов. Визуальные эффекты, офлайн-поддержка и насыщенные уровни делают игру идеальной как для коротких сессий, так и для длительных стратегических баталий. Вперёд — битва начинается!