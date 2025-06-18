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Apes TD (Мод, Без рекламы)

Apes TD (Мод, Без рекламы) 0.1.920

Защищайся, стреляй и развивай героев в взрывном 3D-баттле обезьян
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Версия:
0.1.920
Требования:
Android 9
Разработчик:
Veryo Studios
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 12:40
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 234 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

Apes TD — Android-игра в жанре Tower Defense, где ты командуешь героями и устанавливаешь боевые башни, чтобы отбивать волны врагов на ярких 3D-картах. Каждые пять минут ты решаешь: куда поставить новую турель, какое оружие улучшить и когда активировать спецспособность героя. На поле — постоянное движение, пули и стратегии, где каждая ошибка может стоить победы.


В Apes TD ты получаешь доступ к настраиваемым героям, десяткам уникальных башен и разнообразным режимам — от кампании с постепенным ростом сложности до вызовов с ограниченным временем. Прокачивай бойцов, усиливай пушки и комбинируй тактики, чтобы справляться с новыми типами врагов. Визуальные эффекты, офлайн-поддержка и насыщенные уровни делают игру идеальной как для коротких сессий, так и для длительных стратегических баталий. Вперёд — битва начинается!


Информация о модах

Без рекламы

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Apes TD (Мод, Без рекламы) v0.1.920 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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