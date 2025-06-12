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Age of Mecha: Survival

Age of Mecha: Survival 1.5.5

Пустошь зовёт: приручай стальных зверей и веди человечество к спасению
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Версия:
1.5.5
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
xh&puzzle
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 19:59
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Age of Mecha: Survival — это стратегическая RPG в мире постапокалипсиса, где стальные звери правят руинами цивилизации. Ты играешь за командира, которому предстоит приручать механических титанов, тренировать бойцов и восстанавливать остатки человечества. Каждая экспедиция в пустоши сулит риск, но и шанс на редкую находку. Твоя цель — выжить, освоиться и вернуть надежду тем, кто ещё остался.


Исследуй разрушенные города, лови редких меха-зверей и укрепляй свой лагерь. Вступай в союзы, веди войны за ресурсы и сражайся с другими игроками за контроль над землями. Каждый шаг в этом мире требует тактики и храбрости — от дипломатии до ожесточённых боёв. Готов ли ты стать лидером последнего оплота человечества? Пустошь ждёт твоего приказа.


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Age of Mecha: Survival 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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