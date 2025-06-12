Описание

Age of Mecha: Survival — это стратегическая RPG в мире постапокалипсиса, где стальные звери правят руинами цивилизации. Ты играешь за командира, которому предстоит приручать механических титанов, тренировать бойцов и восстанавливать остатки человечества. Каждая экспедиция в пустоши сулит риск, но и шанс на редкую находку. Твоя цель — выжить, освоиться и вернуть надежду тем, кто ещё остался.





Исследуй разрушенные города, лови редких меха-зверей и укрепляй свой лагерь. Вступай в союзы, веди войны за ресурсы и сражайся с другими игроками за контроль над землями. Каждый шаг в этом мире требует тактики и храбрости — от дипломатии до ожесточённых боёв. Готов ли ты стать лидером последнего оплота человечества? Пустошь ждёт твоего приказа.