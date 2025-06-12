Описание

Merge Defense — это динамичная стратегия с элементами головоломки, где враги идут волнами, а ты отвечаешь точными решениями и быстрой реакцией. Соединяй одинаковые башни, улучшай огневую мощь и находи правильное место для каждой единицы — от этого зависит, снесут ли тебе базу или ты продержишься ещё волну.





Темп нарастает, враги становятся злее, а ты — умнее. Каждое улучшение — шаг к более крепкой обороне, каждая секунда — на вес золота. Игра проста на старте, но втягивает: хочется экспериментировать, находить удачные комбинации и выжимать максимум из каждого поля. Подойдёт тем, кто любит стратегии с быстрой отдачей и без лишней суеты.