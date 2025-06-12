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Fortress Merge: Puzzle Defense (Мод Меню)

Fortress Merge: Puzzle Defense (Мод Меню) 0.0.9

Объединяй башни, строй защиту и сдерживай врагов, пока всё не превратилось в хаос
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Версия:
0.0.9
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TapNation
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 13:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Merge Defense — это динамичная стратегия с элементами головоломки, где враги идут волнами, а ты отвечаешь точными решениями и быстрой реакцией. Соединяй одинаковые башни, улучшай огневую мощь и находи правильное место для каждой единицы — от этого зависит, снесут ли тебе базу или ты продержишься ещё волну.


Темп нарастает, враги становятся злее, а ты — умнее. Каждое улучшение — шаг к более крепкой обороне, каждая секунда — на вес золота. Игра проста на старте, но втягивает: хочется экспериментировать, находить удачные комбинации и выжимать максимум из каждого поля. Подойдёт тем, кто любит стратегии с быстрой отдачей и без лишней суеты.


Информация о модах

Меню модов

Здоровье высотных зданий

Бесплатный реролл

Никаких объявлений

Бесконечные пропуски

Бесплатные улучшения навыков/юнитов

Высокие награды за окончание этапа

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Fortress Merge: Puzzle Defense (Мод Меню) v0.0.9 MOD APK

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Скачать Fortress Merge: Puzzle Defense (Мод Меню) 105 Мб Ссылка 2 105 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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