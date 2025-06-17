Crowd Clash 3D (Мод меню) 1.0.0
Собери толпу, обмани ловушки и сокруши соперников на яркой финишной прямой
Crowd Clash 3D — живой по-зверски раннер-стратегия, где ты ведёшь цветную фигурку по извилистой полосе, одним свайпом собираешь прохожих в стремительно растущую толпу и лавируешь между вращающимися пилами, лазерными воротами и ямами. Каждые пять секунд число голов над твоей головой меняется: потерял бойца — счёт падает, прорвался через умножитель — толпа превращается в армию. На финише её ждёт стенка соперников, и именно твой размер решит, кто столкнёт кого за край арены.
Собирай монеты и кристаллы, чтобы после забега открыть онлайн-гонки 1v1 и массовые баттлы на 100 участников, покупать ускоряющие ворота и прокачивать множитель х10. Освой десять арен — от крыши небоскрёба до тропической набережной — и наряди лидера в скин-кастомизацию: неоновые кроссы, крылья из граффити и корону «Царь толпы». Таблица рекордов обновляется мгновенно, офлайн-режим фармит ресурсы, пока ты спишь. Зови друзей и покажи, чья команда сметает всех с трассы.
- Меню модов
- Множество монет на выигрыш [100x]
- Заморозить валюту
- Множитель скорости
Скачать Crowd Clash 3D (Мод меню) v1.0.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.