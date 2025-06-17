Описание

Crowd Clash 3D — живой по-зверски раннер-стратегия, где ты ведёшь цветную фигурку по извилистой полосе, одним свайпом собираешь прохожих в стремительно растущую толпу и лавируешь между вращающимися пилами, лазерными воротами и ямами. Каждые пять секунд число голов над твоей головой меняется: потерял бойца — счёт падает, прорвался через умножитель — толпа превращается в армию. На финише её ждёт стенка соперников, и именно твой размер решит, кто столкнёт кого за край арены.





Собирай монеты и кристаллы, чтобы после забега открыть онлайн-гонки 1v1 и массовые баттлы на 100 участников, покупать ускоряющие ворота и прокачивать множитель х10. Освой десять арен — от крыши небоскрёба до тропической набережной — и наряди лидера в скин-кастомизацию: неоновые кроссы, крылья из граффити и корону «Царь толпы». Таблица рекордов обновляется мгновенно, офлайн-режим фармит ресурсы, пока ты спишь. Зови друзей и покажи, чья команда сметает всех с трассы.