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Crowd Clash 3D (Мод меню)

Crowd Clash 3D (Мод меню) 1.0.0

Собери толпу, обмани ловушки и сокруши соперников на яркой финишной прямой
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nhâm Mạnh Tuyền
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 00:52
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 31 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Crowd Clash 3D — живой по-зверски раннер-стратегия, где ты ведёшь цветную фигурку по извилистой полосе, одним свайпом собираешь прохожих в стремительно растущую толпу и лавируешь между вращающимися пилами, лазерными воротами и ямами. Каждые пять секунд число голов над твоей головой меняется: потерял бойца — счёт падает, прорвался через умножитель — толпа превращается в армию. На финише её ждёт стенка соперников, и именно твой размер решит, кто столкнёт кого за край арены.


Собирай монеты и кристаллы, чтобы после забега открыть онлайн-гонки 1v1 и массовые баттлы на 100 участников, покупать ускоряющие ворота и прокачивать множитель х10. Освой десять арен — от крыши небоскрёба до тропической набережной — и наряди лидера в скин-кастомизацию: неоновые кроссы, крылья из граффити и корону «Царь толпы». Таблица рекордов обновляется мгновенно, офлайн-режим фармит ресурсы, пока ты спишь. Зови друзей и покажи, чья команда сметает всех с трассы.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множество монет на выигрыш [100x]
  • Заморозить валюту
  • Множитель скорости
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Crowd Clash 3D (Мод меню) v1.0.0 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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