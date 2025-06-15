android-1.ru / Игры / Стратегии / Citadel Clash: Tower Command (Мод, Бесплатные покупки)
Citadel Clash: Tower Command (Мод, Бесплатные покупки)

Citadel Clash: Tower Command (Мод, Бесплатные покупки) 1.0

Держи рубежи и строй лабиринты: наступление врагов становится хитрее
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Word Sea Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 14:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 47 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Citadel Clash: Tower Command бросает тебя в минималистичную оборонную стратегию, где бой начинается сразу после сигнала тревоги. Каждые пять минут ты тянешь стену, рисуешь узкий коридор и ставишь башню-пулемёт, чтобы замедлить поток штурмующих. Пока снаряды крошат броню, счётчик волн тикает, и нужно решить: вложить монеты в апгрейд дальности или оставить их для следующей баррикады. А за поворотом уже гремит новая орда, обещая неожиданную схему атаки.


Дальше станет жарче: открывай 5 типов башен, усиливай их модулями и развлекайся, комбинируя ловушки с секретными ходами. Каждая из 200 волн носит новый бафф врагам, поэтому прокачивай командный талант и активируй особые навыки — огненный вал или ледяной шторм — прямо в разгар штурма. За победы ты получишь чертежи для перманентных улучшений, сезонные эмблемы и тотемы, которые меняют правила матча. Испытай тактику, выстрой идеальный лабиринт и докажи, что последняя цитадель не падёт!


Информация о модах

Бесплатные покупки

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Citadel Clash: Tower Command (Мод, Бесплатные покупки) v1.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Citadel Clash: Tower Command (Мод, Бесплатные покупки) 47 Мб Ссылка 2 47 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Финальный аванпост: конечный (Мод, Много ресурсов)
Финальный аванпост: конечный (Мод, Много ресурсов)
Version: 2.3.15
Age of Mecha: Survival
Age of Mecha: Survival
Version: 1.5.5
Dark Rogue : Tower Defense TD (Мод Меню)
Dark Rogue : Tower Defense TD (Мод Меню)
Version: 1.4.1
Mecha Fire (Мод, Без рекламы)
Mecha Fire (Мод, Без рекламы)
Version: 1.5.0
Fortress Merge: Puzzle Defense (Мод Меню)
Fortress Merge: Puzzle Defense (Мод Меню)
Version: 0.0.9
Fort Guardian (Мод, Много монет)
Fort Guardian (Мод, Много монет)
Version: 0.6.1
Heroes of Rome (Мод, Unlocked)
Heroes of Rome (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.0
Командир Войны Насекомых (Мод, Unlocked)
Командир Войны Насекомых (Мод, Unlocked)
Version: 1.0

Отзывы о Citadel Clash: Tower Command (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив