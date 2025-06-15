Описание

Citadel Clash: Tower Command бросает тебя в минималистичную оборонную стратегию, где бой начинается сразу после сигнала тревоги. Каждые пять минут ты тянешь стену, рисуешь узкий коридор и ставишь башню-пулемёт, чтобы замедлить поток штурмующих. Пока снаряды крошат броню, счётчик волн тикает, и нужно решить: вложить монеты в апгрейд дальности или оставить их для следующей баррикады. А за поворотом уже гремит новая орда, обещая неожиданную схему атаки.





Дальше станет жарче: открывай 5 типов башен, усиливай их модулями и развлекайся, комбинируя ловушки с секретными ходами. Каждая из 200 волн носит новый бафф врагам, поэтому прокачивай командный талант и активируй особые навыки — огненный вал или ледяной шторм — прямо в разгар штурма. За победы ты получишь чертежи для перманентных улучшений, сезонные эмблемы и тотемы, которые меняют правила матча. Испытай тактику, выстрой идеальный лабиринт и докажи, что последняя цитадель не падёт!