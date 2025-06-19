Raft War: Survival (Мод, Без рекламы) 0.8.1
Построй плавучий город и веди выживших сквозь штормы затонувшего мира
Raft War: Survival бросает тебя в утопленный мир, где 99% суши исчезло и людям остаётся цепляться за плот-город. Жанр — выживание с управлением поселенцами: каждые пять минут ты распределяешь роли, собираешь дрейфующее дерево и наращиваешь платформы, чтобы держать голод и жажду под контролем. Но за бортом плавают цунами, а тень акулы предупреждает о новых бедах. Сумеешь ли ты удержать поселение на плаву, пока море поглощает всё вокруг?
Назначай до 20 выживших поварами, архитекторами и учёными, отправляй их нырять в затопленные небоскрёбы за микросхемами и собирай Рафтаун-бастион из 40 модулей — от водоочистителей до ветровых турбин. Каждый ресурс открывает древо технологий; сезонные штормы приносят редкие чертежи, а офлайн-доход даёт рост даже без постоянной игры. Построй флотилию, раскрой тайны старого мира и докажи, что человечество ещё умеет держаться на воде!
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