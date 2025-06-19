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Raft War: Survival (Мод, Без рекламы)

Raft War: Survival (Мод, Без рекламы) 0.8.1

Построй плавучий город и веди выживших сквозь штормы затонувшего мира
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Версия:
0.8.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Tap4fun Trident Limited
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 16:02
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 813 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Raft War: Survival бросает тебя в утопленный мир, где 99% суши исчезло и людям остаётся цепляться за плот-город. Жанр — выживание с управлением поселенцами: каждые пять минут ты распределяешь роли, собираешь дрейфующее дерево и наращиваешь платформы, чтобы держать голод и жажду под контролем. Но за бортом плавают цунами, а тень акулы предупреждает о новых бедах. Сумеешь ли ты удержать поселение на плаву, пока море поглощает всё вокруг?


Назначай до 20 выживших поварами, архитекторами и учёными, отправляй их нырять в затопленные небоскрёбы за микросхемами и собирай Рафтаун-бастион из 40 модулей — от водоочистителей до ветровых турбин. Каждый ресурс открывает древо технологий; сезонные штормы приносят редкие чертежи, а офлайн-доход даёт рост даже без постоянной игры. Построй флотилию, раскрой тайны старого мира и докажи, что человечество ещё умеет держаться на воде!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Raft War: Survival (Мод, Без рекламы) 813 Мб Ссылка 2 813 Мб
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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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