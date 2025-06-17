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Haunted Grove (Мод, Без рекламы)

Haunted Grove (Мод, Без рекламы) 1.0.2

Рисуй предметы, строй турели и спи, пока призраки штурмуют дом ночью
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Mihuan Limited
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 13:54
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 66 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Haunted Grove встречает тебя мультяшным сумраком: ты просыпаешься в сторожке лесного стража, тянешься к зелёной урне и вытягиваешь первый сундук с гвоздями. Ещё свайп — на полу вырастает пушка-тыква, и пока ты дремлешь в кровати, она плюётся светом в призрачных енотов. Каждые пять минут решаешь, вставать ли, чтобы перетащить башню на новую клетку, или доверить оборону двери, скреплённой лозами. Кто знает, что прокрадётся, когда храпище сменится шёпотом?


Соединяй одинаковые вещи, чтобы получить турели-гиганты, — семь уровней мощности превращают крошку-горошку в перегревшийся лазер. За ночь ты можешь добыть до сорока предметов, поэтому комната быстро меняется в лабиринт ловушек. Играй офлайн, меняй сложность на лету и охоться за редкими скинами стражей; сезонные волны дают бонус к золоту и таблицу рангов. Заходи на пару снов и убедись, что дверь ещё держит упрямых духов.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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