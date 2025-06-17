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My Star (Мод, Без рекламы)

My Star (Мод, Без рекламы) 5

Строй базу, отстреливай вторжения и расширяй власть на планеты по орбите
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Версия:
5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Playnex Studio
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 13:51
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

My Star бросает тебя в далёкий сектор, где единственная планета-убежище дрожит под обстрелом флотилий пришельцев. Ты отстраиваешь купольную базу, ставишь лазерные турели и каждые пять минут решаешь: направить энергию на щиты или залп плазмы, пока волна не прорвала орбиту. Поверженный десант распадается на редкие кристаллы, которые тут же идут в плавильню, а радары шепчут о новой угрозе из мрака туманности — успеешь ли усилить стены прежде, чем небо снова вспыхнет?


Улучшай генераторы и мастерскую, чтобы крафтить модульное оружие: рельсотроны, дроны-ревизоры, орбитальные мины. Варп-скафандр открывает космос: прыгай к соседним ресурсным мирам, штурмуй цитадели и выноси сплавы для суперщита. Каждая захваченная орбита ускоряет добычу, а дерево исследований поднимает звание адмирала, пока не откроется режим галактических рейдов 4×4 с друзьями. Станешь ли ты абсолютным командующим или окажешься трофеем вторжения? Строй базу и завоёвывай звёзды!


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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