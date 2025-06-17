Описание

My Star бросает тебя в далёкий сектор, где единственная планета-убежище дрожит под обстрелом флотилий пришельцев. Ты отстраиваешь купольную базу, ставишь лазерные турели и каждые пять минут решаешь: направить энергию на щиты или залп плазмы, пока волна не прорвала орбиту. Поверженный десант распадается на редкие кристаллы, которые тут же идут в плавильню, а радары шепчут о новой угрозе из мрака туманности — успеешь ли усилить стены прежде, чем небо снова вспыхнет?





Улучшай генераторы и мастерскую, чтобы крафтить модульное оружие: рельсотроны, дроны-ревизоры, орбитальные мины. Варп-скафандр открывает космос: прыгай к соседним ресурсным мирам, штурмуй цитадели и выноси сплавы для суперщита. Каждая захваченная орбита ускоряет добычу, а дерево исследований поднимает звание адмирала, пока не откроется режим галактических рейдов 4×4 с друзьями. Станешь ли ты абсолютным командующим или окажешься трофеем вторжения? Строй базу и завоёвывай звёзды!