Winter Defense (Мод меню) 0.2.7
Зимняя осада: построй укрепления и отбей волны в пронизывающей стуже
В Winter Defense ты появляешься у последнего костра посреди белой пустоши: метель ревёт, а датчик холода падает ниже –30 °C. За пять минут до рассвета нужно решить, куда вогнать первые балки: ставь ледяные башни в отмеченных слотах, чтобы замедлять ворох мертвецов, или воздвигай огневые катапульты для мгновенного урона. Днём ты прокладываешь дороги к залежам кристаллов, укрепляешь стенки базы и подбираешь позиции с перекрёстным огнём, а с сумерками отстреливаешь первую волну и собираешь монеты с обледеневших трупов.
До конца десятого раунда форпост должен выдержать натиск 120 врагов, поэтому улучшай башни до III уровня, повышая радиус на 25% и шанс критического выстрела до 40%. Домики-фермы приносят 15 золотых в минуту, склады увеличивают лимит ресурсов до 300, а расширение периметра открывает ещё восемь строительных ячеек и запускает ночные рейды с босс-ледоколом. Сбалансируй экономику и огневую мощь, чтобы выстоять в штормах, — и докажи, что даже полярная ночь не остановит грамотного стратега!
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Режим Бога
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Установка
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.