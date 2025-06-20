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Winter Defense (Мод меню)

Winter Defense (Мод меню) 0.2.7

Зимняя осада: построй укрепления и отбей волны в пронизывающей стуже
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Версия:
0.2.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Imba Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Вчера, 23:52
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

В Winter Defense ты появляешься у последнего костра посреди белой пустоши: метель ревёт, а датчик холода падает ниже –30 °C. За пять минут до рассвета нужно решить, куда вогнать первые балки: ставь ледяные башни в отмеченных слотах, чтобы замедлять ворох мертвецов, или воздвигай огневые катапульты для мгновенного урона. Днём ты прокладываешь дороги к залежам кристаллов, укрепляешь стенки базы и подбираешь позиции с перекрёстным огнём, а с сумерками отстреливаешь первую волну и собираешь монеты с обледеневших трупов.


До конца десятого раунда форпост должен выдержать натиск 120 врагов, поэтому улучшай башни до III уровня, повышая радиус на 25% и шанс критического выстрела до 40%. Домики-фермы приносят 15 золотых в минуту, склады увеличивают лимит ресурсов до 300, а расширение периметра открывает ещё восемь строительных ячеек и запускает ночные рейды с босс-ледоколом. Сбалансируй экономику и огневую мощь, чтобы выстоять в штормах, — и докажи, что даже полярная ночь не остановит грамотного стратега!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Winter Defense (Мод меню) v0.2.7 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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