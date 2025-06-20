Описание

В Winter Defense ты появляешься у последнего костра посреди белой пустоши: метель ревёт, а датчик холода падает ниже –30 °C. За пять минут до рассвета нужно решить, куда вогнать первые балки: ставь ледяные башни в отмеченных слотах, чтобы замедлять ворох мертвецов, или воздвигай огневые катапульты для мгновенного урона. Днём ты прокладываешь дороги к залежам кристаллов, укрепляешь стенки базы и подбираешь позиции с перекрёстным огнём, а с сумерками отстреливаешь первую волну и собираешь монеты с обледеневших трупов.





До конца десятого раунда форпост должен выдержать натиск 120 врагов, поэтому улучшай башни до III уровня, повышая радиус на 25% и шанс критического выстрела до 40%. Домики-фермы приносят 15 золотых в минуту, склады увеличивают лимит ресурсов до 300, а расширение периметра открывает ещё восемь строительных ячеек и запускает ночные рейды с босс-ледоколом. Сбалансируй экономику и огневую мощь, чтобы выстоять в штормах, — и докажи, что даже полярная ночь не остановит грамотного стратега!