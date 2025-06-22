Описание

Tavern Legend — управленческая стратегия с элементами RPG, где вы возводите собственную таверну на уединённом острове средневекового архипелага. Нанимайте персонал-героинь, выбирайте меню, модернизируйте залы и привлекайте всё более состоятельных гостей, чтобы увеличить доход. Правильная ценовая политика, своевременная закупка припасов и грамотно распределённые роли сотрудников определяют, как быстро заведение превратится из скромной корчмы в статусный портовый трактир.





Накопленные богатства открывают следующий этап: формирование флота из тех же харизматичных авантюристок. Отправляйте корабли в океан, исследуйте неизведанные земли, вступайте в тактические сражения с пиратами и морскими чудовищами, добывайте редкие ресурсы для дальнейшего развития строений и экипажа. Персональные навыки капитанов прокачиваются в боях, а каждое сюжетное решение влияет на репутацию фракций и итог судьбы острова.