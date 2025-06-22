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Tavern Legend (Мод, Без рекламы)

Tavern Legend (Мод, Без рекламы) 0.9.10

Построй прибыльную таверну и собери флот красавиц для морских завоеваний и побед
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Версия:
0.9.10
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Larks Holding Limited
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 14:12
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 448 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Tavern Legend — управленческая стратегия с элементами RPG, где вы возводите собственную таверну на уединённом острове средневекового архипелага. Нанимайте персонал-героинь, выбирайте меню, модернизируйте залы и привлекайте всё более состоятельных гостей, чтобы увеличить доход. Правильная ценовая политика, своевременная закупка припасов и грамотно распределённые роли сотрудников определяют, как быстро заведение превратится из скромной корчмы в статусный портовый трактир.


Накопленные богатства открывают следующий этап: формирование флота из тех же харизматичных авантюристок. Отправляйте корабли в океан, исследуйте неизведанные земли, вступайте в тактические сражения с пиратами и морскими чудовищами, добывайте редкие ресурсы для дальнейшего развития строений и экипажа. Персональные навыки капитанов прокачиваются в боях, а каждое сюжетное решение влияет на репутацию фракций и итог судьбы острова.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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