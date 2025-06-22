Tavern Legend (Мод, Без рекламы) 0.9.10
Построй прибыльную таверну и собери флот красавиц для морских завоеваний и побед
Tavern Legend — управленческая стратегия с элементами RPG, где вы возводите собственную таверну на уединённом острове средневекового архипелага. Нанимайте персонал-героинь, выбирайте меню, модернизируйте залы и привлекайте всё более состоятельных гостей, чтобы увеличить доход. Правильная ценовая политика, своевременная закупка припасов и грамотно распределённые роли сотрудников определяют, как быстро заведение превратится из скромной корчмы в статусный портовый трактир.
Накопленные богатства открывают следующий этап: формирование флота из тех же харизматичных авантюристок. Отправляйте корабли в океан, исследуйте неизведанные земли, вступайте в тактические сражения с пиратами и морскими чудовищами, добывайте редкие ресурсы для дальнейшего развития строений и экипажа. Персональные навыки капитанов прокачиваются в боях, а каждое сюжетное решение влияет на репутацию фракций и итог судьбы острова.
Без рекламы
Скачать Tavern Legend (Мод, Без рекламы) v0.9.10 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.