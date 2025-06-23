Описание

Horror Craft Phase 8 бросает вас в зачарованный кубический мир, где каждая ночь превращается в испытание нервов. Днём вы обшариваете заброшенные деревни и руины храмов, собираете древесину, руду и редкие тотемы, чтобы построить периметр из укреплённых блоков и разместить факелы-отгонялки. Как только проклятая луна поднимается, туман сгущается, а из порталов вылезают фантомы, лесные ведьмы и бронированные пауки-мутанты. Выбирайте: скрываться за стенами или выходить в контратаку, используя меч-косторуб, самодельный арбалет или зелья света.





Каждая пережитая ночь открывает новые рецепты крафта и усиливает врагов: к утру восьмой фазы появляются боссы-обелиски, швыряющие лучи хаоса. Чтобы выжить, придётся улучшать базу генераторами щита, автоматическими ловушками и фермой зелий. Кооператив на локальном Wi-Fi позволяет друзьям делить ресурсы и оборону, а офлайн-режим сохраняет прогресс даже без сети. С процедурно созданными биомами, динамической погодой и циклом «день — подготовка / ночь — ужас» Horror Craft Phase 8 дарит нескончаемую цепочку адреналиновых вылазок и стройку мечты для любителей кубического выживания.