HORROR CRAFT PHASE 8 WORLD (Мод, Без рекламы) v1.0
Пиксельный survival-хоррор: строй убежище и отбивай волны под кровавой луной
Horror Craft Phase 8 бросает вас в зачарованный кубический мир, где каждая ночь превращается в испытание нервов. Днём вы обшариваете заброшенные деревни и руины храмов, собираете древесину, руду и редкие тотемы, чтобы построить периметр из укреплённых блоков и разместить факелы-отгонялки. Как только проклятая луна поднимается, туман сгущается, а из порталов вылезают фантомы, лесные ведьмы и бронированные пауки-мутанты. Выбирайте: скрываться за стенами или выходить в контратаку, используя меч-косторуб, самодельный арбалет или зелья света.
Каждая пережитая ночь открывает новые рецепты крафта и усиливает врагов: к утру восьмой фазы появляются боссы-обелиски, швыряющие лучи хаоса. Чтобы выжить, придётся улучшать базу генераторами щита, автоматическими ловушками и фермой зелий. Кооператив на локальном Wi-Fi позволяет друзьям делить ресурсы и оборону, а офлайн-режим сохраняет прогресс даже без сети. С процедурно созданными биомами, динамической погодой и циклом «день — подготовка / ночь — ужас» Horror Craft Phase 8 дарит нескончаемую цепочку адреналиновых вылазок и стройку мечты для любителей кубического выживания.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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