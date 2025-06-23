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HORROR CRAFT PHASE 8 WORLD (Мод, Без рекламы)

HORROR CRAFT PHASE 8 WORLD (Мод, Без рекламы) v1.0

Пиксельный survival-хоррор: строй убежище и отбивай волны под кровавой луной
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Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
KarinXtech
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 15:33
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 942 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

Horror Craft Phase 8 бросает вас в зачарованный кубический мир, где каждая ночь превращается в испытание нервов. Днём вы обшариваете заброшенные деревни и руины храмов, собираете древесину, руду и редкие тотемы, чтобы построить периметр из укреплённых блоков и разместить факелы-отгонялки. Как только проклятая луна поднимается, туман сгущается, а из порталов вылезают фантомы, лесные ведьмы и бронированные пауки-мутанты. Выбирайте: скрываться за стенами или выходить в контратаку, используя меч-косторуб, самодельный арбалет или зелья света.


Каждая пережитая ночь открывает новые рецепты крафта и усиливает врагов: к утру восьмой фазы появляются боссы-обелиски, швыряющие лучи хаоса. Чтобы выжить, придётся улучшать базу генераторами щита, автоматическими ловушками и фермой зелий. Кооператив на локальном Wi-Fi позволяет друзьям делить ресурсы и оборону, а офлайн-режим сохраняет прогресс даже без сети. С процедурно созданными биомами, динамической погодой и циклом «день — подготовка / ночь — ужас» Horror Craft Phase 8 дарит нескончаемую цепочку адреналиновых вылазок и стройку мечты для любителей кубического выживания.


Информация о модах

Без рекламы

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Игра входит в подборки:
Майнкрафт на андроид
Майнкрафт на андроид
 Теги темы: Без рекламы

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Скачать HORROR CRAFT PHASE 8 WORLD (Мод, Без рекламы) 942 Мб Ссылка 2 942 Мб
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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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