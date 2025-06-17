Money Rush: Skill Empire (Мод, Без рекламы) 1.0.0
Разгоняй капитал с нуля: преврати копейки в бизнес-империю в кармане
Money Rush: Skill Empire бросает тебя на стартап-биржу с одной монетой в кармане и пустым портфелем. Каждые пять минут ты жмёшь «Инвестировать», наблюдаешь, как график дёргается, и решаешь: докупить акции булочной, вложиться в кофейный киоск или приберечь кеш на падение. Чем быстрее оборот, тем выше множитель опыта, а динамик шуршит виртуальными купюрами, маня к новому рубежу состояния.
Когда баланс перевалит за первый миллион, открывается биржевой радар: он светится зелёным при росте и алым при панике. Ты нанимаешь аналитиков, чтобы отслеживать рыночные тенденции, покупаешь роскошные активы вроде футбольной команды или частного острова и страхуешь бизнес хедж-фондами. Сезонные события, рейтинги и офлайн-доход держат азарт — возвращайся, чтобы утроить капитал и оставить конкурентов в тени.
Без рекламы
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.