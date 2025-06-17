Описание

Money Rush: Skill Empire бросает тебя на стартап-биржу с одной монетой в кармане и пустым портфелем. Каждые пять минут ты жмёшь «Инвестировать», наблюдаешь, как график дёргается, и решаешь: докупить акции булочной, вложиться в кофейный киоск или приберечь кеш на падение. Чем быстрее оборот, тем выше множитель опыта, а динамик шуршит виртуальными купюрами, маня к новому рубежу состояния.





Когда баланс перевалит за первый миллион, открывается биржевой радар: он светится зелёным при росте и алым при панике. Ты нанимаешь аналитиков, чтобы отслеживать рыночные тенденции, покупаешь роскошные активы вроде футбольной команды или частного острова и страхуешь бизнес хедж-фондами. Сезонные события, рейтинги и офлайн-доход держат азарт — возвращайся, чтобы утроить капитал и оставить конкурентов в тени.