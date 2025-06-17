android-1.ru / Игры / Приключения / Money Rush: Skill Empire (Мод, Без рекламы)
Money Rush: Skill Empire (Мод, Без рекламы)

Money Rush: Skill Empire (Мод, Без рекламы) 1.0.0

Разгоняй капитал с нуля: преврати копейки в бизнес-империю в кармане
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
qtap
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 14:13
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Money Rush: Skill Empire бросает тебя на стартап-биржу с одной монетой в кармане и пустым портфелем. Каждые пять минут ты жмёшь «Инвестировать», наблюдаешь, как график дёргается, и решаешь: докупить акции булочной, вложиться в кофейный киоск или приберечь кеш на падение. Чем быстрее оборот, тем выше множитель опыта, а динамик шуршит виртуальными купюрами, маня к новому рубежу состояния.


Когда баланс перевалит за первый миллион, открывается биржевой радар: он светится зелёным при росте и алым при панике. Ты нанимаешь аналитиков, чтобы отслеживать рыночные тенденции, покупаешь роскошные активы вроде футбольной команды или частного острова и страхуешь бизнес хедж-фондами. Сезонные события, рейтинги и офлайн-доход держат азарт — возвращайся, чтобы утроить капитал и оставить конкурентов в тени.


Информация о модах

Без рекламы

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Money Rush: Skill Empire (Мод, Без рекламы) v1.0.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Money Rush: Skill Empire (Мод, Без рекламы) 92 Мб Ссылка 2 92 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
3D RPG Game Maker (Мод, Без рекламы)
3D RPG Game Maker (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.0.9
Tricolour Lovestory (Мод, Unlocked)
Tricolour Lovestory (Мод, Unlocked)
Version: 1.3
Dragon's Dog Mother (Мод, Без рекламы)
Dragon's Dog Mother (Мод, Без рекламы)
Version: 1.90.1
Mutazione (Мод, Unlocked)
Mutazione (Мод, Unlocked)
Version: 1.83.5888
Infinity Nikki (Мод, без рекламы)
Infinity Nikki (Мод, без рекламы)
Version: 1.5.1
Methods 3: The Invisible Man
Methods 3: The Invisible Man
Version: 3.4.0
Methods: Detective Competition
Methods: Detective Competition
Version: 1.1.0
Stickman vs Zombie: Dark War (Мод меню)
Stickman vs Zombie: Dark War (Мод меню)
Version: 1.0.06

Отзывы о Money Rush: Skill Empire (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив